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В Германии усилили контроль за посольством рф и связанными с кремлём бизнесменами

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Немецкие спецслужбы усилили наблюдение за посольством рф в Берлине. Власти также будут тщательнее проверять связанных с кремлём россиян.

В Германии усилили контроль за посольством рф и связанными с кремлём бизнесменами

Немецкие спецслужбы усилили наблюдение за российским посольством в Берлине. В последние дни возле здания дипмиссии регулярно стоят автомобили, принадлежащие силовым структурам, а над территорией регулярно пролетают вертолёты. Об этом Bild стало известно от источников в правительстве ФРГ, пишет УНН.

Детали

В то же время, по информации издания, немецкие власти намерены тщательнее проверять при въезде связанных с кремлём российских бизнесменов, а также членов их семей: их могут подробно расспрашивать о цели поездки и деятельности в Германии.

Усиление пограничного контроля за гражданами россии в целом Берлин официально анонсировал ещё в начале сентября — вместе с закрытием российского генконсульства в Бонне и "русского дома" после обвинений Москвы в причастности к попытке атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. россия эти обвинения отвергает.

Германия закроет российское консульство и "Русский дом"01.09.26, 19:52 • 8853 просмотра

Меры принимаются на фоне нескольких дел по поводу предполагаемого российского шпионажа. В сентябре федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение женщине, которая, по версии следствия, передавала информацию сотруднику российской разведки, работавшему в посольстве в Берлине. После её задержания Германия выслала российского дипломата, которого власти считают сотрудником спецслужб.

Ольга Розгон

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