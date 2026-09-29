В Германии усилили контроль за посольством рф и связанными с кремлём бизнесменами

Немецкие спецслужбы усилили наблюдение за российским посольством в Берлине. В последние дни возле здания дипмиссии регулярно стоят автомобили, принадлежащие силовым структурам, а над территорией регулярно пролетают вертолёты. Об этом Bild стало известно от источников в правительстве ФРГ, пишет УНН.

Детали

В то же время, по информации издания, немецкие власти намерены тщательнее проверять при въезде связанных с кремлём российских бизнесменов, а также членов их семей: их могут подробно расспрашивать о цели поездки и деятельности в Германии.

Усиление пограничного контроля за гражданами россии в целом Берлин официально анонсировал ещё в начале сентября — вместе с закрытием российского генконсульства в Бонне и "русского дома" после обвинений Москвы в причастности к попытке атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. россия эти обвинения отвергает.

Германия закроет российское консульство и "Русский дом"

Меры принимаются на фоне нескольких дел по поводу предполагаемого российского шпионажа. В сентябре федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение женщине, которая, по версии следствия, передавала информацию сотруднику российской разведки, работавшему в посольстве в Берлине. После её задержания Германия выслала российского дипломата, которого власти считают сотрудником спецслужб.