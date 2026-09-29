У Німеччині посилили контроль за посольством рф і пов’язаними з кремлем бізнесменами

Німецькі спецслужби посилили спостереження за російським посольством у Берліні. Біля будівлі дипмісії останніми днями регулярно стоять автомобілі, що належать силовим структурам, а над територією регулярно пролітають вертольоти. Про це стало відомо Bild від джерел в уряді ФРН, пише УНН.

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Водночас, за інформацією видання, німецька влада має намір ретельніше перевіряти під час в’їзду пов’язаних із кремлем російських бізнесменів, а також членів їхніх сімей: їх можуть детально розпитувати про мету поїздки та діяльність у Німеччині.

Посилення прикордонного контролю за громадянами росії загалом Берлін офіційно анонсував ще на початку вересня — разом із закриттям російського генконсульства в Бонні та "російського дому" після звинувачень москви у причетності до спроби атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. росія ці звинувачення відкидає.

Німеччина закриє російське консульство та "Російський дім"

Заходи вживають на тлі кількох справ щодо ймовірного російського шпигунства. У вересні федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення жінці, яка, за версією слідства, передавала інформацію співробітнику російської розвідки, який працював у посольстві в Берліні. Після її затримання Німеччина вислала російського дипломата, якого влада вважає співробітником спецслужб.