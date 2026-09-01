Німеччина закриє російське консульство та "Російський дім"

Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта

Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян

Ексклюзив

Безперервні атаки рф по Україні - експерт сказав, скільки ворог має на це ресурсу

Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанів

Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання

Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави

Ексклюзив

Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА

Як виглядає багатоповерхівка в Києві після удару БПЛА рф 1 вересня - фоторепортаж

ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас