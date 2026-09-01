Німеччина закриє російське консульство та "Російський дім"
Київ • УНН
Берлін закриє консульство рф у Бонні й розірве договір щодо "Російського дому". Німеччина посилить контроль за в’їздом росіян.
Міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль оголосив про дипломатичну реакцію на гібридну атаку в аеропорту Лейпцига - Берлін закриє російське консульство у Бонні та "Російський дім" у Берліні, передає УНН.
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За словами глави МЗС Німеччини, буде посилено контроль в'їзду російських громадян, а також буде викликаний для пояснень російський посол: "Цей виклик робиться в даний момент".
Крім того, уряд вживе додаткових заходів "у сфері розвідслужб" і продовжить дії щодо зміцнення власної обороноздатності та стримування Росії. Німеччина "рішуче продовжуватиме" підтримувати Україну.
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Після консультації з канцлером Фрідріхом Мерцем Вадефуль також розпорядився з 18 вересня закрити генеральне консульство Росії у Бонні. "Договір про Російський будинок у Берліні буде розірваний", - додав він.
Нагадаємо
Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.