рф закриває генконсульство Німеччини у петербурзі та видворяє співробітників Гете-інституту

росія оголосила про заходи у відповідь на рішення Німеччини закрити російське генеральне консульство в Бонні та російський дім науки і культури в Берліні. Про це повідомляє міністерство закордонних справ росії, передає УНН.

Про заходи у відповідь на недружні дії влади Німеччини. У зв'язку з недружніми діями німецької сторони щодо закриття Генерального консульства росії в Бонні та Російського дому науки і культури в Берліні 7 вересня Тимчасовому повіреному у справах ФРН у російській федерації оголошено про вжиття наступних заходів у відповідь. Російська сторона відкликає згоду на функціонування Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в санкт-петербурзі, яке має припинити свою діяльність не пізніше 18 вересня 2026, а всі його співробітники - залишити межі Російської Федерації не пізніше зазначеної дати - йдеться у заяві.

Також, росія звинуватила Німеччину в ескалації відносин між країнами.

Німецькі культурні центри імені Гете в російській федерації мають припинити свою діяльність. Їхнім відрядженим співробітникам наказано виїхати з росії не пізніше 13 вересня 2026 року. Главі дипмісії вручено відповідні ноти МЗС росії. Вказано, що саме німецька влада вкотре спровокувала новий виток ескалації у двосторонніх відносинах. Вся відповідальність за наслідки цілком і повністю лежить на уряді ФРН – заявили у міністерстві закордонних справ росії.

Нагадаємо

Берлін закриє консульство рф у Бонні й розірве договір щодо "Російського дому". Німеччина посилить контроль за в’їздом росіян.