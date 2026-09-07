Міністр енергетики США пов’язав зростання цін на дизель у країні із пошкодженням російських НПЗ
Київ • УНН
Кріс Райт заявив, що пошкодження російських НПЗ скоротило експорт дизелю та підвищило ціни у США. Вартість пального досягла $5,85 за галон.
Міністр енергетики США Кріс Райт висловив думку, що українські удари по російських НПЗ вплинули на ціни на дизельне пальне в його країні. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, пише УНН.
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У відповідь на слова ведучої про рекордне зростання цін на дизель у США та можливість заборони його експорту Райт сказав: "Ситуація з дизельним пальним складна, оскільки російські нафтопереробні заводи зазнали значних пошкоджень. росія раніше була значним експортером дизеля. Сьогодні вона взагалі не експортує дизель і фактично стала значним імпортером бензину".
За словами урядовця, глобальні переробні потужності росії "є причиною високих цін на бензин і дизель, навіть вищих, ніж ціни на нафту".
Райт наголосив, що протягом 17 років "політика демократів зводилася до… закриття якомога більшої кількості нафтопереробних і вугільних заводів". Таку політику, вказав він, можна сформулювати двома словами: "дорога енергія".
Журналістка зауважила, що росія могла б продовжувати експортувати дизельне пальне, якби не розпочала війну проти України, й поцікавилася, чи розглядає адміністрація США можливість заборони експорту дизеля.
Ми розглядаємо всі варіанти щодо того, як можна змінити ціни до рівня, сприятливого для американських споживачів. Але нині ми зосереджуємося на максимальному виробництві, збільшенні енергопостачання"
Він констатував, що для подолання дефіциту пального необхідно збільшувати його виробництво.
За даними CBS News, ціна дизпального у США досягла рекордного рівня - $5,85 за галон ($1,55, або 69 грн за літр).
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