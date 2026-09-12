пєсков запросив Зеленського до москви замість зустрічі з путіним на G20 у Маямі
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі. пєсков запропонував йому приїхати до москви.
У кремлі відреагували на готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з володимиром путіним на саміті G20 у Маямі в грудні, запропонувавши йому приїхати до москви. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, повідомляє ТАСС, пише УНН.
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Якщо він справді хоче зустрітися з путіним, то путін ще раніше говорив, що він (Зеленський - ред.) може прилетіти до москви
Раніше Зеленський в інтерв'ю DW підтвердив, що готовий приїхати на саміт G20 у Маямі, якщо там буде присутній путін, та провести з ним переговори.
Так, звичайно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити й ухвалити рішення. Неважливо, що я йому скажу або що він хоче сказати мені. Це неважливо. Важливий результат
Саміт лідерів "Групи двадцяти" запланований на 14-15 грудня у Маямі. Наразі участь путіна в зустрічі не підтверджена.
У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі12.09.26, 13:47 • 14548 переглядiв