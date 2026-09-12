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Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами

Киев • УНН

 • 3736 просмотра

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами. Песков предложил ему приехать в Москву.

Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами

В Кремле отреагировали на готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с владимиром путиным на саммите G20 в Майами в декабре, предложив ему приехать в москву. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля дмитрий песков, сообщает ТАСС, пишет УНН.

Детали

Если он действительно хочет встретиться с путиным, то путин ещё ранее говорил, что он (Зеленский — ред.) может прилететь в москву

— заявил песков.

Ранее Зеленский в интервью DW подтвердил, что готов приехать на саммит G20 в Майами, если там будет присутствовать путин, и провести с ним переговоры.

Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения. Неважно, что я ему скажу или что он хочет сказать мне. Это неважно. Важен результат

— сказал Зеленский.

Саммит лидеров «Группы двадцати» запланирован на 14–15 декабря в Майами. В настоящее время участие путина во встрече не подтверждено.

У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами12.09.26, 13:47 • 14723 просмотра

Степан Гафтко

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