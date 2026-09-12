Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
Киев • УНН
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами. Песков предложил ему приехать в Москву.
В Кремле отреагировали на готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с владимиром путиным на саммите G20 в Майами в декабре, предложив ему приехать в москву. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля дмитрий песков, сообщает ТАСС, пишет УНН.
Детали
Если он действительно хочет встретиться с путиным, то путин ещё ранее говорил, что он (Зеленский — ред.) может прилететь в москву
Ранее Зеленский в интервью DW подтвердил, что готов приехать на саммит G20 в Майами, если там будет присутствовать путин, и провести с ним переговоры.
Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения. Неважно, что я ему скажу или что он хочет сказать мне. Это неважно. Важен результат
Саммит лидеров «Группы двадцати» запланирован на 14–15 декабря в Майами. В настоящее время участие путина во встрече не подтверждено.
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами12.09.26, 13:47 • 14723 просмотра