Откаты через благотворительные фонды: БЭБ расследует аферу при закупке медоборудования, в которой фигурирует НМУ им. Богомольца

Национальный медицинский университет им. Богомольца Фото: социальные сети университета

Хищение бюджетных средств при закупке медицинского оборудования, в котором фигурирует Национальный медицинский университет им. Богомольца, расследует Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Винницкой области, сообщает УНН.

Расследование началось в начале 2025 года. Речь идет о закупке медицинского оборудования бренда Karl Storz. По версии следствия, цены, указанные в тендерной документации, были искусственно завышены. Среди заказчиков оборудования фигурирует Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

Уголовное производство открыто по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, в том числе в особо крупных размерах.

По версии детективов, схему организовали должностные лица ООО "Карл Шторц Украина" – официального и единственного дистрибьютора продукции немецкой KARL STORZ SE & Co. KG в Украине. Цель, как утверждает следствие, – хищение бюджетных средств на дорогостоящее медицинское оборудование и расходные материалы.

Очевидно, первым эпизодом дела стало расследование хищений в Подольском онкоцентре. В дальнейшем следствие выявило целую сеть дилеров, которые, по мнению правоохранителей, действовали под контролем компании "Карл Шторц Украина". Речь идет о компаниях "Ливин", "Медпровайдер", "Ксенко" и "Ясмед". Помимо Подольского онкоцентра они заключали соглашения с Сумским областным онкоцентром, Житомирской облбольницей, Ладыжинской городской больницей и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

Следствие установило, что в течение июня–декабря 2024 года вследствие искусственного завышения стоимости оборудования и создания дискриминационных условий участия в тендерах бюджету было нанесено ущербов на общую сумму 5,6 млн грн.

Согласно судебному определению, в апреле 2024 года медицинский университет заключил с ООО "Ксенко" договор на сумму более 4 млн грн. По версии следствия, руководитель НМУ (в открытом судебном определении фамилия не называется, но, вероятно, речь идет о ректоре вуза Юрии Кучине) до объявления закупки якобы обсуждал ее характеристики с представителем "Карл Шторц Украина". Среди изъятого в ходе следствия у дистрибьютора обнаружены четыре платежные инструкции "Ксенко" за 2024 год.

Очевидно, речь идет о тендере по закупке оборудования для операционных блоков (набора для ЛОР-хирургических процедур, не содержащего лекарственных средств, многоразового использования), единственным участником которого была уже упомянутая компания "Ксенко".

В судебных определениях содержится информация о механизме действий участников схемы: сначала происходило согласование тендера и характеристик предмета закупки между представителями "Карл Шторц Украина" и представителями учреждений-заказчиков. Затем заказчики закупок "затачивали" технические требования под конкретного производителя, что сужало круг участников и давало возможность искусственно завышать стоимость. В таких условиях победа в тендере "своих участников" становилась гарантированной. Далее, по версии следствия, "откат" в размере 5–10% переводился на подконтрольные благотворительные фонды. Остальные незаконно полученные средства, считают детективы, участники схемы снимали наличными в кассах банков и передавали представителям "Карл Шторц Украина" и заказчиков при личных встречах.

Интересно, что НМУ после уже упомянутого тендера на сумму более 4 млн грн заключил с "Ксенко" еще четыре соглашения общей стоимостью более 2 млн грн. Также в апреле 2024 года университет заключил соглашение еще с одной компанией из числа перечисленных дилеров – ООО "Ливин" – на закупку парового стерилизатора и операционных светильников стоимостью более 2,5 млн грн. Компания "Ливин" была единственным участником тендера. Эти соглашения, по нашей информации, не фигурируют в уголовном производстве БЭБ.

Напомним

Государственная аудиторская служба начала мониторинг двух закупок Национального медицинского университета им. Богомольца из-за возможных нарушений.

Речь идет о ремонте двух общежитий университета в столице. Расследование журналистов свидетельствует о возможном завышении стоимости строительных материалов.