Враг снова попал в Южный мост в Киеве
Киев • УНН
Ночью 2 октября враг повторно атаковал Южный мост в Киеве. В Дарницком районе повреждён 25-этажный жилой дом.
Враг в ночь на пятницу, 2 октября, снова атаковал Южный мост в Киеве. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
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"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.
Также, по его словам, в Голосеевском районе столицы обломки упали на открытой территории.
Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Без пожара и пострадавших
Позже в КГВА рассказали, что в Дарницком районе Киева в результате вражеской атаки поврежден 25-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
Накануне вражеский БПЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро01.10.26, 14:41 • 24256 просмотров