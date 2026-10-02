Враг снова попал в Южный мост в Киеве

Враг в ночь на пятницу, 2 октября, снова атаковал Южный мост в Киеве. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

Также, по его словам, в Голосеевском районе столицы обломки упали на открытой территории.

Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Без пожара и пострадавших