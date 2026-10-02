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Враг снова попал в Южный мост в Киеве

Киев • УНН

 • 5128 просмотра

Ночью 2 октября враг повторно атаковал Южный мост в Киеве. В Дарницком районе повреждён 25-этажный жилой дом.

Враг снова попал в Южный мост в Киеве

Враг в ночь на пятницу, 2 октября, снова атаковал Южный мост в Киеве. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Подробности

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

Также, по его словам, в Голосеевском районе столицы обломки упали на открытой территории.

Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Без пожара и пострадавших

— констатировал мэр Киева.

Позже в КГВА рассказали, что в Дарницком районе Киева в результате вражеской атаки поврежден 25-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

Накануне вражеский БПЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.

Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро01.10.26, 14:41 • 24256 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Южный мост (Киев)
Воздушная тревога
Виталий Кличко
Киев