В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновление

Украинская студия-разработчик компьютерных игр 4A Games совместно с Deep Silver анонсировала масштабное обновление для серий Metro 2033 и Last Light в честь продажи 50 млн копий игр серии по всему миру. Об этом говорится на сайте разработчика, передает УНН.

"Рады сообщить о важной вехе в истории METRO: мы официально продали 50 миллионов копий игр серии по всему миру. Мы невероятно гордимся путем, который прошли с момента выхода нашей первой игры METRO 2033 16 лет назад. За это время вы росли вместе с нами и поддерживали нас во всем. Теперь, когда приближается наш следующий крупный релиз, ваше увлечение и энтузиазм чрезвычайно важны для нас и вдохновляют нас каждый день. В знак искренней благодарности нашим игрокам анонсируем бесплатное обновление для всех владельцев METRO 2033 Redux и METRO Last Light Redux", — сообщили разработчики.

По ее словам, оно будет содержать ряд улучшений, которые позволят лучше использовать возможности современного оборудования.

"Давние жители метро, лучшего повода вернуться в знакомые туннели не найти. Снова переживите эту историю, погрузитесь в водоворот событий и ощутите гнетущую атмосферу холодных, зловещих туннелей, которые тянутся впереди и скрывают неведомые ужасы и приключения. Может, на этот раз попробуете пройти игру иначе и открыть другую концовку благодаря системе кармы? Или просто снова погрузитесь в мир, который завораживает даже в руинах", — подчеркнули разработчики.

Как заявили разработчики, это не полноценный ремастер или ремейк, отметив, что игровой процесс и эстетика оригинальной METRO Redux были сохранены, однако был внесен ряд продуманных и существенных улучшений, чтобы использовать возможности новейших ПК и консолей.

"На всех платформах появится поддержка текстур с разрешением 4K, которые добавят жуткому миру METRO еще больше глубины и атмосферности. Усовершенствованная анимация, более качественный звук и повышенная детализация окружения помогут еще глубже погрузиться в игру. Мы также исправили ряд ошибок по отзывам сообщества и внесли изменения, которые сделают игру удобнее. Обновление нового поколения для METRO Redux добавляет нативную поддержку PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S. Предусмотрены и улучшения для отдельных платформ: поддержка PSSR на PlayStation 5 Pro, масштабирование по технологии TSR и сглаживание на Xbox Series X, а также поддержка пространственного звука на платформах Xbox", — говорится в публикации.

На консолях будут доступны нативное разрешение 4K с частотой 60 кадров/с и масштабирование до 4K с частотой 120 кадров/с (при наличии соответствующего монитора или телевизора), а также улучшенные освещение, тени и эффекты частиц.

Кроме того, будет добавлена поддержка адаптивных курков контроллеров DualSense и виброотдачи курков контроллеров Xbox. На консолях также появятся аппаратная тесселяция и смещение поверхностей в реальном времени, на Xbox — режим оптимизированного энергопотребления, а на PlayStation — режим экономии энергии.

Благодаря поддержке портативных устройств Xbox и Xbox Play Anywhere вы сможете продолжить путешествие по туннелям метро где угодно. В версии для ПК мы добавили поддержку DLSS и пространственного звука, исправили ошибки по отзывам сообщества, а также сделали игру удобнее и внедрили улучшения, о которых чаще всего просили игроки.

"Обновление выйдет 22 октября 2026 года на ПК, а 29 октября 2026 года — на консолях. Оно будет бесплатным для всех владельцев METRO 2033 Redux и METRO Last Light Redux в Steam, Epic Games Store, Windows Store, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S", — подытожили разработчики.

Дополнение

В 2010 году вышел шутер от украинской студии 4A Games Limited, которую основали выходцы из игровой студии GSC Game World, — Metro 2033. Сюжет игры в целом повторяет книгу Дмитрия Глуховского, а события разворачиваются в москве через 20 лет после глобальной ядерной войны. Выжившие горожане нашли себе убежище в московском метро. Главный герой игры, Артем, отправляется выполнить поручение, чтобы спасти свой дом от нападений мутантов.

Игра также завораживает своей атмосферой и фразами бандитов, которых озвучивает Григорий Герман, то есть в игре можно услышать легендарные фразы из серии Stalker: "маслины", "чики-брики".

Через три года выходит продолжение игры — Metro: Last Light, события которой происходят через несколько месяцев после финала Metro 2033, когда Артём уничтожил логово мутантов Чёрных.

После того как общего врага жителей постапокалиптического метро не стало, между ними назревает гражданская война. Артём получает шанс заручиться помощью уцелевшего Чёрного и помешать завоевательным планам "Красной линии".

В 2014 году вышли серии игр Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux — полноценные оригинальные игры, которые получили некоторые обновления. В частности, Metro 2033 Redux получила обновлённый движок 4A Engine, а в целом серии получили косметический апгрейд, улучшенное освещение, более современные эффекты и размытие при движении.

Напомним

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