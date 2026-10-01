Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф по школе в Соломенском районе Киева, отметив, что российские выродки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары. Об этом Зеленский написал в Telegram. УНН показывает кадры с места происшествия.

В Киеве спасатели и все необходимые службы работают на месте попадания российского "шахеда" в обычную школу. К счастью, дети и учителя во время тревоги находились в укрытии — обошлось без пострадавших. Произошел пожар на третьем этаже школы, частично разрушена стена, повреждены окна и двери. Российские выродки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары