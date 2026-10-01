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Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)

Киев • УНН

 • 6836 просмотра

Российский дрон попал в школу Соломенского района Киева. Дети и сотрудники находились в укрытии, пострадавших нет.

Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)
Последствия попадания вражеского дрона в школу в Киеве. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф по школе в Соломенском районе Киева, отметив, что российские выродки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары. Об этом Зеленский написал в Telegram. УНН показывает кадры с места происшествия.

В Киеве спасатели и все необходимые службы работают на месте попадания российского "шахеда" в обычную школу. К счастью, дети и учителя во время тревоги находились в укрытии — обошлось без пострадавших. Произошел пожар на третьем этаже школы, частично разрушена стена, повреждены окна и двери. Российские выродки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы, и россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары

- написал Зеленский.
ДСНС и полиция убирают боевую часть.  Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Он добавил, что Украина рассчитывает на дополнительное давление партнеров на россию и дополнительные пакеты поддержки для Украины. 

Работаем над каждой такой договоренностью. Спасибо всем, кто помогает Украине и украинцам

- добавил Зеленский.

Дополнение

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко заявил: "Враг продолжает наносить массированные дроновые атаки по городу Киеву, в частности сегодня произошло очередное попадание в одно из образовательных учреждений Соломенского района. В результате попадания беспилотника возле второго и третьего этажей произошло возгорание, которое благодаря ДСНС было ликвидировано отлично, очень быстро локализовано. Также на втором этаже была обнаружена боевая часть беспилотника, приехали пиротехники, ликвидация завершена. Во время инцидента все ученики и персонал находились в безопасном месте, в укрытиях, пострадавших и раненых нет.

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко.  Видео: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Он добавил, что пиротехники и специалисты выясняют по обломкам, какого типа был беспилотник.

"Информация будет немного позже", — добавил Мовенко.

Спасатели начали демонтаж части разрушенного здания.  Видео: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Последствия попадания вражеского дрона в школу в Киеве. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Напомним

В Соломенском районе столицы вражеский беспилотник попал в здание общеобразовательной школы. В результате удара возник пожар.  

Боевая часть российского беспилотника, который упал на школу в Соломенском районе Киева, не сдетонировала. На момент атаки в учебном заведении находились 104 ребенка и 60 работников.  

Павел Башинский

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