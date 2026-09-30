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По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседаний

Киев • УНН

 • 8190 просмотра

На сентябрь суд запланировал 13 заседаний по делу о медицинской халатности врачей Odrex. Однако ходатайства об отложении заседаний, заявления об отводе судьи и неявки участников процесса вновь затормозили рассмотрение дела.

По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседаний

На сентябрь по делу врачей Odrex суд назначил сразу 13 заседаний — график, который должен был позволить продвинуться в исследовании доказательств и перейти к заслушиванию медицинского эксперта. Однако почти половина заседаний не состоялась или была перенесена: причинами становились ходатайства об отложении, заявления об отводе судьи, неявка участников процесса и технические обстоятельства. В итоге ключевого эксперта суд в сентябре так и не заслушал, пишет УНН.

Детали

Киевский районный суд Одессы продолжает судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащем исполнении медицинским работником профессиональных обязанностей. Их действия или бездействие, по версии следствия, могли повлечь смерть бизнесмена Аднана Кивана.

Процесс затормозился из-за ходатайств стороны защиты об отложении заседаний, заявлений об отводе судьи и неявки обвиняемых. Из 13 заседаний, назначенных на сентябрь, состоялись шесть. Еще в семи случаях заседание было перенесено или суд не смог перейти к рассмотрению дела по существу.

Серия срывов уже получила реакцию самого суда. После того как адвокаты Русакова два заседания подряд просили отложить слушания из-за участия в других процессах, председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины их неявки неуважительными и сообщил, что направит информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Есть ли в действиях защитников дисциплинарный проступок, теперь должна оценить комиссия.

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Судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников ранее объяснял УНН, что, если неявки или ходатайства адвокатов системно блокируют движение дела, суд не может ограничиваться фиксацией очередного переноса. Обеспечение рассмотрения дела в разумные сроки является обязанностью самого суда, поэтому председательствующий должен реагировать на возможное затягивание процесса.

На системность таких неявок обращал внимание и временно исполняющий обязанности председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определенной модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям

— отметил Месяц.

И это при том, что суд еще с мая не может перейти к заслушиванию медицинского эксперта. Он должен проанализировать медицинскую документацию, выводы экспертиз, соблюдение протоколов лечения и объяснить медицинскую составляющую возможной причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью Аднана Кивана. Окончательную оценку доказательствам и вопросам виновности дает исключительно суд.

Отметим, это уже вторая попытка суда дойти до этого этапа. В прошлый раз, в мае, когда эксперт прибыл в суд, защита Русакова подняла вопрос об изменении подсудности.

Регулярные ходатайства адвокатов обвиняемых врачей, которые могут выглядеть как процессуальные маневры, имеют значительно более широкие потенциальные последствия, чем просто затягивание процесса. Опрошенные УНН юристы не исключали, что совокупность таких действий может быть направлена на истечение сроков давности по делу. Если такой сценарий реализуется, обвиняемые врачи могут избежать ответственности, даже если она будет доказана судом первой инстанции.

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Евгений Царенко

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