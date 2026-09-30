В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться

Уже завтра, 1 октября, в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток осадков не ожидается, лишь завтра в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь.

Температура ночью 1-8° тепла, в ближайшую ночь в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, 2-3 октября в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем в Украине 14-21° тепла