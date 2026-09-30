В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться
Киев • УНН
В ночь на 1 октября в Киевской области прогнозируют заморозки на почве до 0–3°. Днём температура поднимется до 14–19° тепла.
Уже завтра, 1 октября, в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток осадков не ожидается, лишь завтра в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь.
Температура ночью 1-8° тепла, в ближайшую ночь в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, 2-3 октября в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем в Украине 14-21° тепла
Добавим
Как сообщили в Укргидрометцентре, первой встретит заморозки Киевская область — их ожидают уже завтра, 1 октября.
Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 16-18°
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