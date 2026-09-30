Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
Киев • УНН
Ночью 30 сентября баллистические ракеты атаковали Киев. Сообщается о пожарах, ударах по энергообъектам и перебоях с водой и электричеством.
Враг в ночь на среду, 30 сентября, атаковал Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 2:47 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили о движении баллистических ракет из Полтавской и Черниговской областей в направлении столицы.
Киев, срочно в укрытие. ... Все баллистические ракеты направляются на Киев
Около 3:00 в столице прогремели первые взрывы. Эту информацию подтвердил городской голова Виталий Кличко.
В Святошинском районе пожар в секторе частных жилых домов. Экстренные службы направляются на место
В свою очередь, в КГВА рассказали, что в Голосеевском районе Киева горит складское здание.
Тем временем местные паблики сообщают, что 4 объекта энергетической инфраструктуры были атакованы этой ночью в Киеве и области, уже наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением.
Напомним
Накануне в Киеве обломки дрона упали на Южный мост. Местные паблики сообщали об ограничении дорожного движения.
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