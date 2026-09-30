росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням