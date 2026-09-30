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росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

Київ • УНН

 • 10169 перегляди

Уночі 30 вересня балістичні ракети атакували Київ. Повідомляють про пожежі, удари по енергооб’єктах і перебої з водою та світлом.

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

Ворог у ніч на середу, 30 вересня, атакував Київ балістикою. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 2:47 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про рух балістичних ракет з Полтавщини та Чернігівщини курсом на столицю.

Київ терміново в укриття. ... Всі балістичні ракети на Київ

- зазначили в ПС.

Близько 3:00 у столиці пролунали перші вибухи. Цю інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

У Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків. Екстрені служби прямують на місце

- написав мер Києва.

У свою чергу у КВМА розповіли, що у Голосіївському районі Києва палає складська будівля.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що 4 об'єкти енергетичної інфраструктури атаковані цієї ночі у Києві та області, вже спостерігаються проблеми з електро- та водопостачанням.

Нагадаємо

Напередодні у Києві уламки дрона впали на Південний міст. Місцеві пабліки повідомляли про обмеження дорожнього руху.

У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись29.09.26, 20:59 • 28560 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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