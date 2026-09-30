росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
Київ • УНН
Уночі 30 вересня балістичні ракети атакували Київ. Повідомляють про пожежі, удари по енергооб’єктах і перебої з водою та світлом.
Ворог у ніч на середу, 30 вересня, атакував Київ балістикою. Про це повідомляє УНН.
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О 2:47 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили про рух балістичних ракет з Полтавщини та Чернігівщини курсом на столицю.
Київ терміново в укриття. ... Всі балістичні ракети на Київ
Близько 3:00 у столиці пролунали перші вибухи. Цю інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.
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У свою чергу у КВМА розповіли, що у Голосіївському районі Києва палає складська будівля.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що 4 об'єкти енергетичної інфраструктури атаковані цієї ночі у Києві та області, вже спостерігаються проблеми з електро- та водопостачанням.
Нагадаємо
Напередодні у Києві уламки дрона впали на Південний міст. Місцеві пабліки повідомляли про обмеження дорожнього руху.
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