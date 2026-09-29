Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз
Київ • УНН
У перші три доби жовтня опадів майже не буде, дощі можливі лише в Приазов’ї та Криму. Вдень повітря прогріється до 21°.
Жовтень розпочнеться в Україні без дощів, а температура повітря вдень сягне 21° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У наступні три доби без опадів, лише в середу і четвер на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ
В Укргідрометцентрі додали, що температура вночі 3-9° тепла, на півдні та південному сході до 12°, вдень в Україні 15-21°.
Суха погода із сильним вітром на півдні - прогноз синоптиків на 29 вересня29.09.26, 08:36 • 4382 перегляди