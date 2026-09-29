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Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз

Київ • УНН

 • 7234 перегляди

У перші три доби жовтня опадів майже не буде, дощі можливі лише в Приазов’ї та Криму. Вдень повітря прогріється до 21°.

Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз

Жовтень розпочнеться в Україні без дощів, а температура повітря вдень сягне 21° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби без опадів, лише в середу і четвер на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ 

- повідомили синоптики.

В Укргідрометцентрі додали, що температура вночі 3-9° тепла, на півдні та південному сході до 12°, вдень в Україні 15-21°.

Суха погода із сильним вітром на півдні - прогноз синоптиків на 29 вересня29.09.26, 08:36 • 4382 перегляди

Антоніна Туманова

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