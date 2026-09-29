Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз

Жовтень розпочнеться в Україні без дощів, а температура повітря вдень сягне 21° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби без опадів, лише в середу і четвер на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ - повідомили синоптики.

В Укргідрометцентрі додали, що температура вночі 3-9° тепла, на півдні та південному сході до 12°, вдень в Україні 15-21°.

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