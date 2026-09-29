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The Guardian

Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2602 перегляди

ЄС закличе Україну пришвидшити антикорупційні та податкові реформи для виплати фінансової підтримки на 2026 рік. Наразі виділено 14,9 млрд євро.

Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ

Лідери ЄС збираються закликати Україну пришвидшити роботу над внутрішніми реформами, що дозволить вивільнити мільярди євро фінансової підтримки, призначеної на 2026 рік, згідно з попереднім проєктом висновків Європейської Ради наступного місяця. Про це УНН пише з посиланням на Rapporteur.

Деталі

У тексті міститься заклик до "всіх учасників, зокрема України, інтенсифікувати зусилля, щоб забезпечити виплату" 90 мільярдів євро кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) та за програмою Ukraine Facility на 2026 рік.

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Наразі виплачено лише 14,9 мільярда євро з 45 мільярдів євро кредиту, призначеного на цей рік, частково через те, що український парламент не ухвалив антикорупційну та податкову реформи, яких вимагав Брюссель, пише видання.

Глави держав та урядів країн блоку зустрінуться 15 та 16 жовтня для переговорів щодо України, оборони, міграції та наступного довгострокового бюджету ЄС.

Проєкт документа з'явився на тлі, як пише видання, "зростаючої фрустрації в Брюсселі щодо провалу України провести реформи, пов'язані з кредитом ЄС обсягом 90 мільярдів євро, який має покрити дві третини потреб Києва у фінансуванні на 2026 та 2027 роки".

У понеділок міністр фінансів України Сергій Марченко, як розцінює видання, "було схоже, що відхилив" вимогу Брюсселя до Києва запровадити податкові реформи, пов'язані з кредитом, стверджуючи, що український бізнес та громадяни вже страждають через дедалі жорстокіші удари безпілотників та ракет росії, а також морську блокаду Чорного моря москвою, яка руйнує економіку.

"Чесно кажучи, я не впевнений, що зараз саме час запроваджувати додаткові податки для українців", – сказав Марченко на заході, організованому European Policy Centre, брюссельським аналітичним центром.

Згідно з внутрішнім інформаційним документом, з яким ознайомилося видання, "Брюссель визначив кілька реформ як такі, що "під загрозою" через нездатність українського парламенту ухвалити реформи".

"Сюди входять закон про скасування податкового звільнення для імпортних посилок та закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи", - ідеться у публікації.

"…дуже важливо, щоб фінансування та реформи рухалися разом, щоб ми могли підтримати стійкість України, а також шлях України до ЄС", – сказав речник Єврокомісії журналістам у понеділок.

Марченко обговорить потреби України у фінансуванні на зустрічі Платформи донорів України (Ukraine Donor Platform), яка координує міжнародне фінансування України, яка відбудеться сьогодні, 29 вересня, у Брюсселі, яку проведе єврокомісар з питань розширення Марта Кос, пише видання.

Проєкт висновків Європейської Ради може бути змінений.

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Юлія Шрамко

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