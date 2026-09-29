Відключення світла через російські атаки поширилися західніше - де немає електрики
Київ • УНН
Через обстріли частина споживачів у п’яти областях залишилася без світла. Обмежень електропостачання 29 вересня не прогнозують.
Російські атаки на ранок 29 вересня залишили без світла частину жителів у п'яти областях, у тому числі Вінницькій та Житомирській. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.
Атаки рф
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи
Атака рф триває - з ранку постраждалі в Києві й Одесі, влучання на залізниці29.09.26, 09:22 • 1380 переглядiв
Чи будуть відключення за графіками
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується
Але споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.
Споживання
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 29 вересня, станом на 09:30, воно було на 5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня - у понеділок. Причина змін - ясна погода в усіх регіонах України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 28 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня - у п’ятницю, 25 вересня.