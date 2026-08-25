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Мар'яна Безугла

Народна депутатка
Мар'яна Володимирівна Безугла – політична та громадська діячка, народна депутатка України 9 скликання. Народилася 1988 року у Києві. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця за спеціальністю “Лікувальна справа”. Інтернатуру проходила в Українській військово-медичній академії. Кілька років працювала лікарем. У 2015 році, як військовозобов'язана, була мобілізована і проходила службу в зоні АТО. Після демобілізації працювала у Військово-медичному департаменті Мініоборони, пізніше у Проєктному офісі реформ при Міноборони. Керувала програмою “Реформа системи медичного забезпечення ЗСУ”. У 2019 році була обрана до парламенту від партії “Слуга народу”. У ВР обіймала посаду заступника голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони, голови підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного співробітництва, а пізніше підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Очолювала ТСК з розслідування справи “Вагнерівців”. У 2024 році парламент зняв Безуглу з посади голови підкомітету, а пізніше і з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. У тому ж році Безугла заявила про вихід з фракції “Слуга народу”.
2015
Проходила службу у зоні АТО
2016
Демобілізувалася і почала роботу у Міноборони
2019
Обрана народним депутатом від партії “Слуга народу”
2021
Очолила ТСК ВР з розслідування справи “Вагнерівців”, яка не змогла встановити, хто дав команду відтермінувати операцію проти ПВК
2024
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