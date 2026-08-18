Безугла повернулася до фракції "Слуга народу" через два роки

Народна депутатка - мажоритарниця Мар'яна Безугла знову увійшла у парламентську фракцію "Слуга народу" після того, як покинула її в 2024 році, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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Це підтвердили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у соцмережах.

"Мар'яна Безугла знову увійшла до складу фракції Слуга Народу", - вказав зокрема Гончаренко.

Нагадаємо

Мар’яна Безугла заявила, що офіційно вийшла з парламентської фракції "Слуга народу", у липні 2024 року.