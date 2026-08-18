Безуглая вернулась во фракцию "Слуга народа" спустя два года

Народный депутат-мажоритарщик Марьяна Безуглая снова вошла в парламентскую фракцию "Слуга народа" после того, как покинула её в 2024 году, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

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Это подтвердили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в социальных сетях.

"Марьяна Безуглая снова вошла в состав фракции "Слуга народа"", — указал, в частности, Гончаренко.

Напомним

Марьяна Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции "Слуга народа" в июле 2024 года.