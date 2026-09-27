российские войска уничтожили склад Kärcher в Киеве

В воскресенье, 27 сентября, российские войска полностью уничтожили склад, где хранились техника и продукция Kärcher. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook, передаёт УНН.

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Заказы, которые на момент атаки находились на складе, в настоящее время задержаны или отменены.

Мы свяжемся с каждым партнёром, чтобы обсудить ситуацию и согласовать дальнейшие действия. Мы переходим к "плану Б" и задействуем альтернативные логистические цепочки поставок, которые подготовили заранее. Вместе с тем перестройка процессов требует определённого времени, поэтому в ближайшее время возможны перебои с поставками. Просим отнестись к ситуации с пониманием - говорится в сообщении компании.

Напомним

В воскресенье, 27 сентября, в столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе Киева загорелась СТО, а в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.