Без еды, воды и возможности выехать: россияне удерживают в Олешках около двух тысяч человек — Прокудин

В оккупированных Олешках россияне держат в заложниках около двух тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей. Об этом 27 сентября сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, жители Олешек вынуждены выживать без еды, электричества и воды, а российские оккупанты фактически лишили их возможности выехать из города.

Продовольствие в город систематически доставляют через Днепр с помощью беспилотников с марта. Эту работу начали совместно с подразделением 11-й бригады Национальной гвардии Украины и военнослужащими 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен".

Недавно, как отметил Прокудин, удалось провести одну из самых масштабных подобных операций: около 4 тыс. килограммов продуктов доставили сразу в сто определенных локаций Олешек. В операции приняли участие 30-й корпус морской пехоты, тактическая группа "Гром", 34-я бригада морской пехоты "Борисфен", подразделение "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-й полк Национальной гвардии и 79-й пограничный отряд.

При этом российские оккупанты пытаются препятствовать доставке помощи: сбивают дроны с продовольствием, отбирают или перепродают продукты, предназначенные для детей и пожилых людей.

За получение гуманитарных пакетов оккупанты задерживают жителей Олешек, бросают "в подвал", жестоко избивают и прибегают к насилию - заявил он.

Прокудин также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности причастных к блокированию гуманитарной помощи и созданию голода среди гражданского населения.

Напомним

Днем ранее министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир мобилизоваться для оказания помощи людям в оккупированных Россией Олешках Херсонской области, где люди голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках.