Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожар

Масштабный пожар после атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

В столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе загорелось СТО, в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина, передает УНН.

Детали

В Соломенском районе столицы в результате попадания БпЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания.

Последствия ночной атаки рф на Киев. Фото: ГСЧС

Около трех часов ночи пожар ликвидировали.

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины.

Пожар ликвидировали.

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