Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Соломенском районе обломки БПЛА вызвали пожар на СТО. В другом районе в нежилом здании погиб мужчина.
В столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе загорелось СТО, в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина, передает УНН.
Детали
В Соломенском районе столицы в результате попадания БпЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.
Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания.
Около трех часов ночи пожар ликвидировали.
По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины.
Пожар ликвидировали.
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