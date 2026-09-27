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Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В Соломенском районе обломки БПЛА вызвали пожар на СТО. В другом районе в нежилом здании погиб мужчина.

Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожар
Масштабный пожар после атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

В столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе загорелось СТО, в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина, передает УНН.

Детали

В Соломенском районе столицы в результате попадания БпЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания.

Последствия ночной атаки рф на Киев. Фото: ГСЧС

Около трех часов ночи пожар ликвидировали. 

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. 

Пожар ликвидировали.

Сколько воздушных целей сбила ПВО во время ночной атаки на Украину27.09.26, 07:41 • 1708 просмотров

Антонина Туманова

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