Сколько воздушных целей сбила ПВО во время ночной атаки на Украину

В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину 170 беспилотниками различных типов, в частности 76 реактивными «Шахедами». Силы ПВО сбили или подавили 147 вражеских БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

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Противник запускал ударные БПЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия» с территории России, временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Зафиксированы попадания в 18 локациях

По состоянию на 07:30 ПВО сбила или подавила 147 вражеских беспилотников. Вместе с тем зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а падение обломков сбитых целей — еще в 8.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БПЛА.

Стало известно, сколько военнослужащих и техники россияне потеряли на фронте за сутки