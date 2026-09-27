Трамп не подтвердил слова Зеленского о разрешении Украине производить ракеты для Patriot
Киев • УНН
Трамп подтвердил обсуждение Patriot с Зеленским, но не согласовал разрешение на производство ракет в Украине. Белый дом уточняет позицию.
Президент США Дональд Трамп не подтвердил, что Вашингтон согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил такую возможность с Трампом и получил положительный сигнал, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В субботу журналисты напрямую спросили Трампа о возможном лицензионном соглашении. Он подтвердил, что тема Patriot обсуждалась во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке, однако не ответил, согласился ли он на производство ракет в Украине.
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Вместо конкретного ответа по Patriot Трамп заявил, что хочет договоренности о прекращении войны.
Но знаете, чего я хочу от него? Заключить сделку. Я хочу, чтобы он урегулировал вопрос с Путиным, и я хочу, чтобы Путин урегулировал вопрос с ним
CNN обратился в Белый дом с просьбой уточнить позицию Трампа.
Накануне Зеленский рассказал, что во время встречи американский президент сказал ему, что Украина «получит лицензию на производство ракет Patriot». Киев долгое время поднимает этот вопрос из-за дефицита перехватчиков, которые имеют критически важное значение для защиты от российских баллистических ракет.
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