Без Patriot, но с наступательным вооружением — администрация Трампа потратит все 400 млн на помощь Украине до 30 сентября

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Администрация президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все из 400 миллионов долларов, выделенных Конгрессом в конце прошлого года на военную помощь Украине. Это гарантирует, что срок использования этих средств не истечёт 30 сентября. Об этом сообщают три источника Reuters, осведомлённые о плане, передаёт УНН.

Детали

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, по состоянию на начало этой недели уже было законтрактовано 307 миллионов долларов из общей суммы в 400 миллионов долларов, предусмотренной Инициативой содействия безопасности Украины (USAI); администрация планирует закрепить остальные 93 миллиона долларов до завершения финансового года 30 сентября.

Пентагон, курирующий программу USAI, отказался от комментариев для этой статьи.

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Издание отмечает, что вопрос этих средств вызвал споры с Конгрессом: демократы и некоторые однопартийцы президента США Дональда Трампа (республиканцы) критиковали Пентагон за промедление с предоставлением помощи Киеву, за которую члены обеих партий проголосовали ещё в декабре прошлого года.

В последние месяцы Трамп начал высказываться об Украине в более позитивном ключе: он одобрил предложение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также подписал закон о санкциях против России.

На этой неделе он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После встречи Зеленский сообщил, что они обсуждали усилия по прекращению войны с Россией, в частности возможность двустороннего прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры.

Зеленский обсудил с Трампом энергетическое перемирие, односторонних требований к Украине не было

Первые поставки, включающие наступательное вооружение и технику (например, запчасти для бронетехники), начались в этом месяце. Ожидается, что остальные грузы будут доставлены до октября 2029 года, сообщили источники. Срок полномочий Трампа на посту президента США истекает в январе того же года.

Остальную сумму в 93 миллиона долларов из пакета, утверждённого Конгрессом, необязательно тратить до конца года, однако средства утратят силу, если до этого времени на них не будет заключён официальный контракт.

Один из источников отметил, что военная помощь не включает ракеты Patriot, несмотря на то, что Россия продолжает обстреливать украинские города беспилотниками и баллистическими ракетами. Военные действия США, связанные с Ираном, и война в Украине исчерпали мировые запасы систем Patriot, и Киев настойчиво просит предоставить их больше.

В июле агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа проинформировала Конгресс: доставка этого оборудования украинским войскам может занять годы. Пентагон несколько раз приостанавливал поставки оружия Украине из-за опасений, что собственные запасы США стали критически низкими.

Законодатели тогда выражали недовольство графиком Пентагона, считая его необычно медленным для условий затяжного конфликта; этот вопрос неоднократно поднимался во время слушаний в Конгрессе.

Издание подчёркивает, что с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина остаётся крупнейшим получателем американской внешней помощи, однако поддержка Киева со стороны США оказалась под вопросом после того, как Дональд Трамп занял пост президента, а Республиканская партия получила контроль над обеими палатами Конгресса в январе 2025 года.