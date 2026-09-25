россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний парень
Киев • УНН
В Сумах повреждены дома и учебное заведение, известно о троих пострадавших, среди них 15-летний мальчик. Спасатели спасли котика.
Враг двумя управляемыми авиабомбами ударил по Сумам, есть раненые. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Зафиксированы попадания в двух местах в разных частях Сум. Повреждены частные жилые дома, здание образовательного учреждения. Есть пострадавшие. Одного раненого человека уже госпитализировали
По его словам, на местах продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.
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Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время в Сумах известно о 3 пострадавших, среди них 15-летний мальчик.
Также спасателям удалось достать из-под завалов разрушенного дома котика, которого передали хозяйке.