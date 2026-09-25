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Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 год

Киев • УНН

 • 4252 просмотра

Кейт Мосс снова надела резиновые сапоги Hunter для кампании к 170-летию бренда. Она повторила фестивальный образ 2005 года.

Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 год

Через 21 год после своего культового образа на фестивале Glastonbury Кейт Мосс в пятницу снова надела резиновые сапоги Hunter для рекламной кампании к 170-летию бренда. Об этом сообщает The Daily Mail, пишет УНН.

Детали

52-летняя супермодель выглядела потрясающе, демонстрируя новую коллекцию бренда Iconic by Nature, в которую вошли резиновые сапоги стоимостью 140 фунтов стерлингов и водонепроницаемая клетчатая куртка за 135 фунтов.

Для фотосессии в лесу Кейт снова выбрала короткие шорты, дополнив их широким ремнём — так же, как в своём культовом фестивальном образе 2005 года.

На другой фотографии модель продемонстрировала длинные ноги в зелёных коротких шортах и полупрозрачной белой блузке, позируя в неопреновых ботинках челси.

фото: Hunter/Mikael Jansson

Она выглядела невероятно, сидя на дереве и дополнив образ стёганым пальто цвета хаки за 230 фунтов стерлингов.

Для своего финального образа Кейт надела регбийную футболку, которую сочетала с чёрной водонепроницаемой курткой за 75 фунтов и такими же резиновыми сапогами.

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Ольга Розгон

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