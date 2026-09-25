Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 год
Киев • УНН
Кейт Мосс снова надела резиновые сапоги Hunter для кампании к 170-летию бренда. Она повторила фестивальный образ 2005 года.
Через 21 год после своего культового образа на фестивале Glastonbury Кейт Мосс в пятницу снова надела резиновые сапоги Hunter для рекламной кампании к 170-летию бренда. Об этом сообщает The Daily Mail, пишет УНН.
Детали
52-летняя супермодель выглядела потрясающе, демонстрируя новую коллекцию бренда Iconic by Nature, в которую вошли резиновые сапоги стоимостью 140 фунтов стерлингов и водонепроницаемая клетчатая куртка за 135 фунтов.
Для фотосессии в лесу Кейт снова выбрала короткие шорты, дополнив их широким ремнём — так же, как в своём культовом фестивальном образе 2005 года.
На другой фотографии модель продемонстрировала длинные ноги в зелёных коротких шортах и полупрозрачной белой блузке, позируя в неопреновых ботинках челси.
Она выглядела невероятно, сидя на дереве и дополнив образ стёганым пальто цвета хаки за 230 фунтов стерлингов.
Для своего финального образа Кейт надела регбийную футболку, которую сочетала с чёрной водонепроницаемой курткой за 75 фунтов и такими же резиновыми сапогами.
Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют24.09.26, 17:08 • 28083 просмотра