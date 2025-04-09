В ночь на 1 апреля 2025 года украинские военные сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные российской тактической авиацией на Запорожском направлении. Обе цели были уничтожены ПВО.
Полицейские взрывотехники обезвредили не детонированную российскую ракету Х-59 после ее сбивания силами ПВО. Специалисты отделили боевую часть и осуществили контролируемый подрыв в безопасном месте.
На территории частного двора в Харькове обнаружили неразорвавшуюся вражескую ракету Х-59. Пострадавших в результате падения нет, взрывотехники работают над обезвреживанием снаряда.
Возле Котельников застрелен заместитель генконструктора КБ «Марс» Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 и внедрением искусственного интеллекта в БПЛА.
Воздушные силы ВСУ фиксируют движение вражеских беспилотников в пяти регионах Украины. За ночь ПВО сбила 18 из 37 дронов и две ракеты.
Оккупанты выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М», ракету Х-59 и 11 беспилотников. ПВО сбила 8 вражеских дронов в пяти областях, три БпЛА были потеряны.
Эксперты КНИИСЭ обнаружили, что российская ракета Х-69 создана из компонентов различных типов вооружения. В составе ракеты найдены иностранные детали из США, Германии, Тайваня, Китая и Малайзии.
В Чернигове зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны. В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.
Взрывотехники полиции Черниговщины обнаружили и обезвредили часть вражеской ракеты Х-59 с кассетными суббоеприпасами. Опасную находку уничтожили методом контролируемого подрыва на месте обнаружения.
Пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" на Львовщине. Опасная находка была обнаружена через два месяца после массированного обстрела Украины.
Ночью рф атаковала Украину 50 дронами и 4 ракетами. Силы обороны сбили 40 БПЛА в разных областях, 7 потеряно, 3 вернули. Ракеты не достигли целей, боевая работа продолжается.
В ночь на 19 октября Украина подверглась массированной атаке со стороны рф. Воздушные силы ВСУ сбили 4 управляемые ракеты и 42 вражеских беспилотника.
В селе Бобровицкой общины на Черниговщине произошел взрыв гранаты, в результате которого серьезно пострадали три человека. Две пожилые женщины и мужчина доставлены в реанимацию, их состояние остается тяжелым.
В ночь на 17 октября враг атаковал Украину 56 ударными БПЛА и ракетой Х-59. ВСУ сбили 22 дрона, 27 потеряно из-за РЭБ, 5 попали в инфраструктуру прифронтовых областей.
За сутки россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 80 взрывов. В Шалыгинской громаде в результате атаки КАБ поврежден частный дом.
Правоохранители ликвидировали российскую ракету Х-59 на Сумщине, которая упала в поле, но не взорвалась. Ракета имела длину более 6 метров и вес около тонны, ее боевая часть была отделена и уничтожена.
В ночь на 16 октября над Черниговской, Сумской и Полтавской областями сбито 16 вражеских БПЛА, вероятно типа «Шахед». Также зафиксирован пролет управляемой авиационной ракеты из Курской области.
Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.
Над Сумщиной, Полтавщиной и Черниговщиной зафиксирован пролет 8 БпЛА типа «Шахед», 3 из которых сбиты. Также замечены крылатые ракеты Х-59, но цели были локально потеряны.
Ночью над Украиной сбиты 12 из 17 российских ударных дронов. Враг также нанес ракетные удары по Николаевской, Черниговской и Сумской областях.
Ночью враг нанес по Украине удары двумя баллистическими и двумя управляемыми авиационными ракетами. А также запустил по территории нашего государства 68 беспилотников.
Ночью 10 октября 2024 года россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Силы обороны Украины сбили 41 вражеский БПЛА и продолжают противодействовать атаке, есть повреждения.
Силы ПВО Николаевщины сбили 4 дрона "Shahed". Враг атаковал инфраструктуру Николаева ракетами и обстрелял Куцурубскую общину, повредив дома и объекты. Пострадавших нет.
Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили часть российской управляемой авиационной ракеты Х-59 на Черниговщине. ГСЧС напоминает о необходимости сообщать о находках боеприпасов на номер «101».
В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.
Силы ПВО Николаевщины уничтожили один БПЛА типа «Shahed 131/136». Ранее враг атаковал Куцурубскую общину дроном FPV и объект инфраструктуры в Николаеве, пострадавших нет.
Вечером 4 октября армия рф атаковала объект инфраструктуры в Николаеве, вероятно крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Пострадавших нет. Днем состоялся артобстрел Галициновской общины.
За сутки российские войска атаковали 4 района Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 4 человека, возникли пожары, повреждены дома и инфраструктура.
Ночью над Сумщиной сбито 8 вражеских «Шахедов». Россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, зафиксирован 71 взрыв в 8 громадах.
Ночью 30 сентября россия атаковала Украину 76 средствами воздушного нападения. ВСУ уничтожили 67 дронов «Шахед» и ракету Х-59 над 11 областями, атака на Киев продолжалась более 5 часов.