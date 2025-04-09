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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29124 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночь без "шахедов": Силы обороны сбили две ракеты Х-59/69 на Запорожском направлении

В ночь на 1 апреля 2025 года украинские военные сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные российской тактической авиацией на Запорожском направлении. Обе цели были уничтожены ПВО.

Война • 1 апреля, 06:43 • 26122 просмотра

На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-59

Полицейские взрывотехники обезвредили не детонированную российскую ракету Х-59 после ее сбивания силами ПВО. Специалисты отделили боевую часть и осуществили контролируемый подрыв в безопасном месте.

Общество • 23 января, 16:41 • 30353 просмотра

В Харькове на частном дворе найдена неразорвавшаяся российская ракета Х-59

На территории частного двора в Харькове обнаружили неразорвавшуюся вражескую ракету Х-59. Пострадавших в результате падения нет, взрывотехники работают над обезвреживанием снаряда.

Общество • 25 декабря, 13:22 • 18479 просмотра

В подмосковье ГУР ликвидировало российского конструктора, который занимался модернизацией российских ракет - источник

Возле Котельников застрелен заместитель генконструктора КБ «Марс» Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 и внедрением искусственного интеллекта в БПЛА.

Война • 12 декабря, 11:03 • 22099 просмотра

российские дроны атакуют сразу 5 регионов Украины: куда направляются

Воздушные силы ВСУ фиксируют движение вражеских беспилотников в пяти регионах Украины. За ночь ПВО сбила 18 из 37 дронов и две ракеты.

Война • 9 декабря, 06:46 • 18651 просмотра

россия ночью атаковала Украину "Искандерами" и "шахедами": сбито 8 дронов

Оккупанты выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М», ракету Х-59 и 11 беспилотников. ПВО сбила 8 вражеских дронов в пяти областях, три БпЛА были потеряны.

Война • 18 ноября, 06:25 • 21511 просмотра

В КНИИСЭ рассказали о комплектовании ракет Х-69, которые россияне запускают по Украине

Эксперты КНИИСЭ обнаружили, что российская ракета Х-69 создана из компонентов различных типов вооружения. В составе ракеты найдены иностранные детали из США, Германии, Тайваня, Китая и Малайзии.

Война • 8 ноября, 11:57 • 18697 просмотра

В Чернигове работала ПВО: что известно о ракетной угрозе

В Чернигове зафиксированы взрывы и работа противовоздушной обороны. В Воздушных силах предупреждали о ракетах курсом на Чернигов и Нежин.

Война • 6 ноября, 16:00 • 27088 просмотра

На Черниговщине обезвредили опасную часть российской ракеты Х-59

Взрывотехники полиции Черниговщины обнаружили и обезвредили часть вражеской ракеты Х-59 с кассетными суббоеприпасами. Опасную находку уничтожили методом контролируемого подрыва на месте обнаружения.

Война • 1 ноября, 14:54 • 21715 просмотра

Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

Пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" на Львовщине. Опасная находка была обнаружена через два месяца после массированного обстрела Украины.

Война • 24 октября, 12:22 • 19277 просмотра

рф атаковала Украину 4 ракетами и 50 беспилотниками, сбито 40 дронов

Ночью рф атаковала Украину 50 дронами и 4 ракетами. Силы обороны сбили 40 БПЛА в разных областях, 7 потеряно, 3 вернули. Ракеты не достигли целей, боевая работа продолжается.

Война • 24 октября, 05:53 • 35695 просмотра

Над Украиной сбили 4 из 6 ракет и 42 дрона из 98 запущенных рф, еще 46 потеряно

В ночь на 19 октября Украина подверглась массированной атаке со стороны рф. Воздушные силы ВСУ сбили 4 управляемые ракеты и 42 вражеских беспилотника.

Война • 19 октября, 09:59 • 26764 просмотра

На Черниговщине в доме взорвалась граната: есть пострадавшие

В селе Бобровицкой общины на Черниговщине произошел взрыв гранаты, в результате которого серьезно пострадали три человека. Две пожилые женщины и мужчина доставлены в реанимацию, их состояние остается тяжелым.

Общество • 17 октября, 14:14 • 13245 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 22 вражеских дрона, два полетели в направлении беларуси

В ночь на 17 октября враг атаковал Украину 56 ударными БПЛА и ракетой Х-59. ВСУ сбили 22 дрона, 27 потеряно из-за РЭБ, 5 попали в инфраструктуру прифронтовых областей.

Война • 17 октября, 05:26 • 14225 просмотра

Войска рф обстреляли 11 громад Сумщины: поврежден частный дом

За сутки россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 80 взрывов. В Шалыгинской громаде в результате атаки КАБ поврежден частный дом.

Общество • 16 октября, 19:39 • 35487 просмотра

На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

Правоохранители ликвидировали российскую ракету Х-59 на Сумщине, которая упала в поле, но не взорвалась. Ракета имела длину более 6 метров и вес около тонны, ее боевая часть была отделена и уничтожена.

Общество • 16 октября, 15:32 • 44169 просмотра

Над Черниговщиной, Сумщиной и Полтавщиной ночью сбили 16 вражеских дронов

В ночь на 16 октября над Черниговской, Сумской и Полтавской областями сбито 16 вражеских БПЛА, вероятно типа «Шахед». Также зафиксирован пролет управляемой авиационной ракеты из Курской области.

Война • 16 октября, 06:47 • 14919 просмотра

ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях

Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.

Война • 16 октября, 04:41 • 20612 просмотра

На территории 3 областей ночью был обнаружен пролет 8 вражеских дронов, а также ракет Х-59 - ОК «Север»

Над Сумщиной, Полтавщиной и Черниговщиной зафиксирован пролет 8 БпЛА типа «Шахед», 3 из которых сбиты. Также замечены крылатые ракеты Х-59, но цели были локально потеряны.

Война • 15 октября, 08:05 • 14953 просмотра

В небе над Украиной сбили 12 из 17 дронов. Враг ударил 7 ракетами по Николаевской области

Ночью над Украиной сбиты 12 из 17 российских ударных дронов. Враг также нанес ракетные удары по Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Война • 15 октября, 05:35 • 22248 просмотра

Враг запустил ночью по Украине 68 беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько сбили

Ночью враг нанес по Украине удары двумя баллистическими и двумя управляемыми авиационными ракетами. А также запустил по территории нашего государства 68 беспилотников.

Война • 13 октября, 06:11 • 24030 просмотра

рф атаковала Украину 8 ракетами и 62 ударными беспилотниками, сбит 41 вражеский дрон

Ночью 10 октября 2024 года россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Силы обороны Украины сбили 41 вражеский БПЛА и продолжают противодействовать атаке, есть повреждения.

Война • 10 октября, 08:24 • 14865 просмотра

ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

Силы ПВО Николаевщины сбили 4 дрона "Shahed". Враг атаковал инфраструктуру Николаева ракетами и обстрелял Куцурубскую общину, повредив дома и объекты. Пострадавших нет.

Общество • 10 октября, 05:01 • 26995 просмотра

На Черниговщине нашли часть вражеской ракеты Х-59 на Черниговщине

Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили часть российской управляемой авиационной ракеты Х-59 на Черниговщине. ГСЧС напоминает о необходимости сообщать о находках боеприпасов на номер «101».

Общество • 7 октября, 12:11 • 13930 просмотра

Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.

Война • 7 октября, 08:20 • 17766 просмотра

На Николаевщине уничтожили один вражеский БПЛА: пострадавших нет - ОВА

Силы ПВО Николаевщины уничтожили один БПЛА типа «Shahed 131/136». Ранее враг атаковал Куцурубскую общину дроном FPV и объект инфраструктуры в Николаеве, пострадавших нет.

Общество • 6 октября, 05:00 • 41526 просмотра

россияне в Николаеве атаковали инфраструктурный объект - ОВА

Вечером 4 октября армия рф атаковала объект инфраструктуры в Николаеве, вероятно крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Пострадавших нет. Днем состоялся артобстрел Галициновской общины.

Общество • 5 октября, 05:09 • 32053 просмотра

В Харьковской области под утро враг ударил "шахедом", за сутки атаковал 4 района, четыре человека пострадали

За сутки российские войска атаковали 4 района Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 4 человека, возникли пожары, повреждены дома и инфраструктура.

Война • 30 сентября, 07:31 • 21542 просмотра

В Сумской области сбито 8 "шахедов", 71 взрыв от ударов рф за ночь

Ночью над Сумщиной сбито 8 вражеских «Шахедов». Россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, зафиксирован 71 взрыв в 8 громадах.

Война • 30 сентября, 05:46 • 17699 просмотра

Над Украиной сбили 67 "шахедов" и ракету Х-59 во время ночной атаки рф

Ночью 30 сентября россия атаковала Украину 76 средствами воздушного нападения. ВСУ уничтожили 67 дронов «Шахед» и ракету Х-59 над 11 областями, атака на Киев продолжалась более 5 часов.

Война • 30 сентября, 05:42 • 17973 просмотра