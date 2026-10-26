Над Украиной обезвредили три из 4 запущенных рф ракет и 80% реактивных дронов

россия в ночь на 26 октября атаковала Украину 4 ракетами и 140 дронами. Сбиты или подавлены три ракеты и 112 дронов, в том числе 80% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 октября (с 18:00 25 октября) противник атаковал 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей и 140 ударными БпЛА типа Shahed (70 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово — рф, оккупированная территория АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 вражеских БпЛА типа Shahed (56 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

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