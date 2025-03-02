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Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии
Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров
София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Венгрии. Украинская пара набрала 164.06 балла, уступив лишь грузинскому дуэту.
1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ
В матче 19-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ворсклой». Буяльский забил 65-й гол в УПЛ, но Скляр сравнял счет во втором тайме, несмотря на удаление игрока «Ворсклы».
FAVBET - официальный спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТВ
УПЛ ТВ запускает новый аналитический проект «Футбол 360» при поддержке FAVBET. Еженедельная программа будет предлагать глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов.
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025
Во Львове состоялся зимний кубок по медиафутболу UA STEEL CUP Winter 2025 при поддержке FAVBET. RUH MEDIA TEAM стал чемпионом турнира.
Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК
Президент МОК Томас Бах подал в отставку с должности члена организации, которая вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента выберут 20 марта в Греции среди семи кандидатов.
Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве
Из-за нестабильного электроснабжения и низкой температуры матч «Ворскла» - «Динамо» перенесен из Полтавы в Киев. Игра состоится 28 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского.
Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу
Команда украинских шпажисток завоевала золото на чемпионате Европы среди кадетов в Анталии, победив Венгрию 45:26. Это вторая золотая награда Украины на турнире и вторая подряд победа на континентальном первенстве.
MLS оштрафовала Месси и Суареса из-за их поведения в матче с «Нью-Йорком»
Дисциплинарный комитет MLS наложил штрафы на Месси и Суареса за неспортивное поведение. Оба игрока «Интер Майами» схватили за шею соперников во время и после матча с «Нью-Йорк Сити».
В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов
Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.
Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии
Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали на Кубке Европы WAKO в Пловдиве. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля, украинцы показали высокие результаты в разных весовых категориях.
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ
«Динамо» победило „Карпаты“ 2:0 и удерживает первое место с отрывом в 5 очков. «Шахтер» и „Александрия“ одержали важные победы, продолжая борьбу за чемпионство.
Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы
Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира по горным лыжам в слаломе в Сестриере. Спортсменка достигла этого результата после возвращения от серьезной травмы живота, полученной в ноябре.
УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"
В матче УПЛ "Верес" одержал уверенную победу над "Кривбассом" со счетом 3:0. Голы забили Шарай, Гайдучик и новичок команды Харатин, а первый гол стал результатом ошибки вратаря Маханькова.
Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций
Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.
УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах
В первом матче 18-го тура УПЛ «Черноморец» победил «Колос» со счетом 2:1. Решающий гол забил Кирилл Попов на 87-й минуте после передачи Кратова с центра поля.
Зинченко против «ПСВ», Трубин против «Барсы», Лунин против «Атлетико»: определились пары 1/8 Лиги Чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Зинченко сыграет против ПСВ, Трубин против Барселоны, а Лунин встретится с Атлетико в мадридском дерби.
Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула против Джозефа Паркера из-за вирусной инфекции. Организаторы рассматривают на замену кандидатуры Околи, Аделее и Алиева.
Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB
Участники обсудили развитие спорта и бизнеса в Украине и собрали более 42 тыс. грн на строительство детского дома.
Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций
Сборная Канады по хоккею одержала победу над США со счетом 3:2 в овертайме финального матча в Бостоне. Решающую шайбу забросил Коннор Макдэвид, принеся «кленовым листьям» титул первого победителя турнира.
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии
Спортсмены из Броваров получили приглашение на соревнования во Франции и Германии. 41 ребенок примет участие в футбольном турнире, соревнованиях по плаванию и летнем отдыхе за рубежом.
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Обзор всех 8 матчей тура, трансферные новости команд и коэффициенты букмекерских контор.
«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024
Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.
В боях под Харьковом погиб 23-летний футболист Никита Калин
Бывший игрок юношеской команды "Колоса" Никита Калин погиб на Харьковщине 6 февраля 2025 года. Спортсмен также выступал за клубы "Скиф", МФК "Бровары", "Богдановка" и "Фаворит".
Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове
Львовский «Рух» сыграет матч с «ЛНЗ» 22 февраля, несмотря на вспышку ОРВИ в команде. Клуб не получил ответа от УАФ о переносе игры и привлечет здоровых игроков основы и молодежного состава.
Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира
Победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде станет следующим соперником Усика. Бой будет за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии
Ярослава Магучих победила на турнире Banskobystricka latka с результатом 2. 01 м. Это первый прыжок за 2 метра в женских соревнованиях этого сезона и вторая подряд победа украинки на мировом туре.
Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу
Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии для завершения базовой военной службы, прерванной в 2011 году. Футболист будет посещать армейский спортцентр в течение двух месяцев, продолжая играть за "Аустрию".
Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе
ФК «Рух» обратился к «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура УПЛ из-за эпидемиологической ситуации в команде. «ЛНЗ» согласился, окончательное решение за дирекцией УПЛ.
Сборная Украины завоевала 32 медали на "Играх непокоренных" в Канаде
Сборная Украины из 35 человек завоевала 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей на «Играх непокоренных». Украинские воины соревновались в 11 видах спорта в Канаде.
Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии
Сборная Украины заняла 4 место на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025 в Грузии. Команда завоевала 5 медалей, включая золото Марии Хохелько в шорт-треке и победы в биатлоне и фигурном катании.