5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105113 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113689 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102483 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102069 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129366 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 119887 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157578 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143025 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179451 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172907 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106440 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102119 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34633 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46656 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 59232 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 113680 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 129359 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299493 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266380 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251255 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105108 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118211 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157576 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116263 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 115894 просмотра
Актуальное

Популярные

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 59232 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 46656 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 34633 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102119 просмотра
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106440 просмотра
Последние новости • спорт
Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров

Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров

1 марта, 20:14 • 28894 просмотра
1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

28 февраля, 17:06 • 22184 просмотра
FAVBET - официальный спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТВ

FAVBET - официальный спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТВ

27 февраля, 15:07 • 19656 просмотра
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

27 февраля, 09:08 • 22632 просмотра
Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК

Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК

26 февраля, 22:35 • 28438 просмотра
Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

26 февраля, 17:31 • 23591 просмотра
Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

26 февраля, 14:42 • 20968 просмотра
MLS оштрафовала Месси и Суареса из-за их поведения в матче с «Нью-Йорком»

MLS оштрафовала Месси и Суареса из-за их поведения в матче с «Нью-Йорком»

26 февраля, 13:49 • 19295 просмотра
В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

26 февраля, 08:21 • 21691 просмотра
Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

25 февраля, 11:41 • 21637 просмотра
Публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 113680 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Публикации
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 129359 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Публикации
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
28 февраля, 14:39 • 299493 просмотра

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

Публикации
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем
28 февраля, 09:20 • 266380 просмотра

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Публикации
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
28 февраля, 06:23 • 251255 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 223478 просмотра
Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

23 февраля, 15:25 • 25401 просмотра
УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"

УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"

22 февраля, 13:25 • 31382 просмотра
Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

21 февраля, 20:23 • 26953 просмотра
УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах

УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах

21 февраля, 16:50 • 26086 просмотра
Зинченко против «ПСВ», Трубин против «Барсы», Лунин против «Атлетико»: определились пары 1/8 Лиги Чемпионов

Зинченко против «ПСВ», Трубин против «Барсы», Лунин против «Атлетико»: определились пары 1/8 Лиги Чемпионов

21 февраля, 14:08 • 22392 просмотра
Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен

Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен

21 февраля, 12:06 • 24912 просмотра
Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB

Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB

21 февраля, 11:31 • 22813 просмотра
Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций

Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций

21 февраля, 08:09 • 23561 просмотра
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

20 февраля, 15:25 • 28377 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 237712 просмотра
«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024

«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024

19 февраля, 15:34 • 27483 просмотра
В боях под Харьковом погиб 23-летний футболист Никита Калин

В боях под Харьковом погиб 23-летний футболист Никита Калин

19 февраля, 13:36 • 28322 просмотра
Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

19 февраля, 13:26 • 24544 просмотра
Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира

Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира

19 февраля, 11:12 • 117188 просмотра
Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии

Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии

18 февраля, 20:59 • 30556 просмотра
Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу

Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу

18 февраля, 13:20 • 23638 просмотра
Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

18 февраля, 10:42 • 25125 просмотра
Сборная Украины завоевала 32 медали на "Играх непокоренных" в Канаде

Сборная Украины завоевала 32 медали на "Играх непокоренных" в Канаде

18 февраля, 09:19 • 26781 просмотра
Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии

Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии

16 февраля, 17:52 • 39878 просмотра
Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров

Украинские фигуристы завоевали серебро на мировом первенстве среди юниоров

София Голиченко и Артем Даренский завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Венгрии. Украинская пара набрала 164.06 балла, уступив лишь грузинскому дуэту.

спорт • 1 марта, 20:14 • 28894 просмотра
1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

В матче 19-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ворсклой». Буяльский забил 65-й гол в УПЛ, но Скляр сравнял счет во втором тайме, несмотря на удаление игрока «Ворсклы».

спорт • 28 февраля, 17:06 • 22184 просмотра
FAVBET - официальный спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТВ

FAVBET - официальный спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТВ

УПЛ ТВ запускает новый аналитический проект «Футбол 360» при поддержке FAVBET. Еженедельная программа будет предлагать глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов.

спорт • 27 февраля, 15:07 • 19656 просмотра
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

Во Львове состоялся зимний кубок по медиафутболу UA STEEL CUP Winter 2025 при поддержке FAVBET. RUH MEDIA TEAM стал чемпионом турнира.

Общество • 27 февраля, 09:08 • 22632 просмотра
Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК

Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК

Президент МОК Томас Бах подал в отставку с должности члена организации, которая вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента выберут 20 марта в Греции среди семи кандидатов.

спорт • 26 февраля, 22:35 • 28438 просмотра
Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Из-за нестабильного электроснабжения и низкой температуры матч «Ворскла» - «Динамо» перенесен из Полтавы в Киев. Игра состоится 28 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского.

спорт • 26 февраля, 17:31 • 23591 просмотра
Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

Команда украинских шпажисток завоевала золото на чемпионате Европы среди кадетов в Анталии, победив Венгрию 45:26. Это вторая золотая награда Украины на турнире и вторая подряд победа на континентальном первенстве.

спорт • 26 февраля, 14:42 • 20968 просмотра
MLS оштрафовала Месси и Суареса из-за их поведения в матче с «Нью-Йорком»

MLS оштрафовала Месси и Суареса из-за их поведения в матче с «Нью-Йорком»

Дисциплинарный комитет MLS наложил штрафы на Месси и Суареса за неспортивное поведение. Оба игрока «Интер Майами» схватили за шею соперников во время и после матча с «Нью-Йорк Сити».

спорт • 26 февраля, 13:49 • 19295 просмотра
В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.

спорт • 26 февраля, 08:21 • 21691 просмотра
Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали на Кубке Европы WAKO в Пловдиве. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля, украинцы показали высокие результаты в разных весовых категориях.

спорт • 25 февраля, 11:41 • 21637 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

«Динамо» победило „Карпаты“ 2:0 и удерживает первое место с отрывом в 5 очков. «Шахтер» и „Александрия“ одержали важные победы, продолжая борьбу за чемпионство.

спорт • 25 февраля, 06:48 • 223478 просмотра
Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира по горным лыжам в слаломе в Сестриере. Спортсменка достигла этого результата после возвращения от серьезной травмы живота, полученной в ноябре.

спорт • 23 февраля, 15:25 • 25401 просмотра
УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"

УПЛ: "Верес" с курьезным ляпом сокрушил "Кривбасс"

В матче УПЛ "Верес" одержал уверенную победу над "Кривбассом" со счетом 3:0. Голы забили Шарай, Гайдучик и новичок команды Харатин, а первый гол стал результатом ошибки вратаря Маханькова.

спорт • 22 февраля, 13:25 • 31382 просмотра
Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.

спорт • 21 февраля, 20:23 • 26953 просмотра
УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах

УПЛ вернулась после зимней паузы: «Черноморец» на последних минутах вырывает победу у „Колоса“ на последних минутах

В первом матче 18-го тура УПЛ «Черноморец» победил «Колос» со счетом 2:1. Решающий гол забил Кирилл Попов на 87-й минуте после передачи Кратова с центра поля.

спорт • 21 февраля, 16:50 • 26086 просмотра
Зинченко против «ПСВ», Трубин против «Барсы», Лунин против «Атлетико»: определились пары 1/8 Лиги Чемпионов

Зинченко против «ПСВ», Трубин против «Барсы», Лунин против «Атлетико»: определились пары 1/8 Лиги Чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Зинченко сыграет против ПСВ, Трубин против Барселоны, а Лунин встретится с Атлетико в мадридском дерби.

спорт • 21 февраля, 14:08 • 22392 просмотра
Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен

Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен

Чемпион IBF Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула против Джозефа Паркера из-за вирусной инфекции. Организаторы рассматривают на замену кандидатуры Околи, Аделее и Алиева.

спорт • 21 февраля, 12:06 • 24912 просмотра
Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB

Спорт и бизнес: FAVBET поддержал первое совместное мероприятие Sport&Business Club и WIN WIN CLUB

Участники обсудили развитие спорта и бизнеса в Украине и собрали более 42 тыс. грн на строительство детского дома.

Общество • 21 февраля, 11:31 • 22813 просмотра
Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций

Сборная Канады по хоккею стала первым победителем Турнира четырех наций

Сборная Канады по хоккею одержала победу над США со счетом 3:2 в овертайме финального матча в Бостоне. Решающую шайбу забросил Коннор Макдэвид, принеся «кленовым листьям» титул первого победителя турнира.

спорт • 21 февраля, 08:09 • 23561 просмотра
Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Юные спортсмены из Броваров получили приглашение на международные турниры во Франции и Германии

Спортсмены из Броваров получили приглашение на соревнования во Франции и Германии. 41 ребенок примет участие в футбольном турнире, соревнованиях по плаванию и летнем отдыхе за рубежом.

Общество • 20 февраля, 15:25 • 28377 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Обзор всех 8 матчей тура, трансферные новости команд и коэффициенты букмекерских контор.

спорт • 20 февраля, 13:25 • 237712 просмотра
«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024

«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024

Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.

спорт • 19 февраля, 15:34 • 27483 просмотра
В боях под Харьковом погиб 23-летний футболист Никита Калин

В боях под Харьковом погиб 23-летний футболист Никита Калин

Бывший игрок юношеской команды "Колоса" Никита Калин погиб на Харьковщине 6 февраля 2025 года. Спортсмен также выступал за клубы "Скиф", МФК "Бровары", "Богдановка" и "Фаворит".

Война • 19 февраля, 13:36 • 28322 просмотра
Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

Львовский «Рух» сыграет матч с «ЛНЗ» 22 февраля, несмотря на вспышку ОРВИ в команде. Клуб не получил ответа от УАФ о переносе игры и привлечет здоровых игроков основы и молодежного состава.

спорт • 19 февраля, 13:26 • 24544 просмотра
Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира

Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира

Победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде станет следующим соперником Усика. Бой будет за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

спорт • 19 февраля, 11:12 • 117188 просмотра
Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии

Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии

Ярослава Магучих победила на турнире Banskobystricka latka с результатом 2. 01 м. Это первый прыжок за 2 метра в женских соревнованиях этого сезона и вторая подряд победа украинки на мировом туре.

спорт • 18 февраля, 20:59 • 30556 просмотра
Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу

Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии для завершения базовой военной службы, прерванной в 2011 году. Футболист будет посещать армейский спортцентр в течение двух месяцев, продолжая играть за "Аустрию".

спорт • 18 февраля, 13:20 • 23638 просмотра
Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

ФК «Рух» обратился к «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура УПЛ из-за эпидемиологической ситуации в команде. «ЛНЗ» согласился, окончательное решение за дирекцией УПЛ.

спорт • 18 февраля, 10:42 • 25125 просмотра
Сборная Украины завоевала 32 медали на "Играх непокоренных" в Канаде

Сборная Украины завоевала 32 медали на "Играх непокоренных" в Канаде

Сборная Украины из 35 человек завоевала 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей на «Играх непокоренных». Украинские воины соревновались в 11 видах спорта в Канаде.

спорт • 18 февраля, 09:19 • 26781 просмотра
Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии

Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии

Сборная Украины заняла 4 место на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025 в Грузии. Команда завоевала 5 медалей, включая золото Марии Хохелько в шорт-треке и победы в биатлоне и фигурном катании.

спорт • 16 февраля, 17:52 • 39878 просмотра