Apple TV официально анонсировал пятый сезон культового комедийного сериала «Тед Лассо». Решение приняли после успеха четвертой части проекта. Об этом сообщает Apple TV, передает УНН.

Детали

«После успеха четвертого сезона всемирно известный сериал Apple „Тед Лассо“ официально возвращается на поле в пятом сезоне. В четвертом сезоне „Теда Лассо“, где главную роль исполняет и выступает исполнительным продюсером лауреат премии „Эмми“ Джейсон Судейкис, появилась команда „Леди Грейхаундс“, а критики назвали его „идеальной подготовкой к новому возвращению“ и „одним из самых любимых комедийных сериалов десятилетия“, — говорится в сообщении.

В четвертом сезоне Тед вернулся в Ричмонд, где взялся за свое самое большое на сегодняшний день испытание: тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. В четвертом сезоне также появилась Таня Рейнольдс в роли Алисы Чилтон, которую критики назвали «сильным новым пополнением», высоко оценив ее «превосходное воплощение роли», которое «наделяет ее едва сдерживаемой интенсивностью, разочарованием и меткими микроэмоциями, время от времени прорывающимися сквозь ее обычное безразличное выражение лица».

После мировой премьеры на Apple TV сериал «Тед Лассо» побил рекорды и быстро завоевал признание поклонников и критиков во всем мире. Первый сезон стал комедийным сериалом с наибольшим количеством номинаций на премию «Эмми», а сериал получил редкое достижение — две подряд награды «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал» за первые два сезона.

Дата премьеры, начало съемок и состав актеров, которые вернутся вместе с Судейкисом, пока не объявлены. Издание Deadline пишет, что съемки пятого сезона комедийного сериала «Тед Лассо» могут начаться 14 апреля.

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«Тед Лассо» — американский спортивный комедийный телесериал, созданный на основе одноименного персонажа, изображенного Джейсоном Судейкисом в промо-видео Английской Премьер-лиги от NBC Sports. Первый сезон сериала начался 14 августа 2020 года на сервисе Apple TV+ и благодаря успеху у зрителей уже через пять дней после премьеры сериал был продлен на второй сезон.

Однако отметим, что герой Теда Лассо появился еще задолго до съемок сериала. В 2013 году телеканал NBC приобрел права на трансляцию Английской Премьер-лиги в США. Чтобы популяризировать европейский футбол среди американцев, Джейсон Судейкис вместе со сценаристами придумал скетч, в котором эксцентричный тренер по американскому футболу, ничего не понимающий в «соккере», неожиданно возглавляет реальный клуб АПЛ — лондонский «Тоттенгем».

Первый рекламный ролик сняли непосредственно на старом стадионе клуба («Уайт Харт Лейн») и его тренировочной базе. В скетчах участвовали тогдашние звезды «шпор» — в частности Гарет Бейл.

Отметим, 4-й сезон вышел в августе после трехлетнего перерыва и стал самым успешным запуском в истории Apple TV: по данным Nielsen, 4–5 августа зрители посмотрели 296,6 млн минут премьеры.

Последняя (10-я) серия 4-го сезона сериала «Тед Лассо» вышла 6 октября 2026 года в США и Канаде на Apple TV и оставила много вопросов.

Напомним

В июле компания Electronic Arts показала релиз новой серии EA Sports FC 27, где были представлены новые игровые механики, новые режимы, а также впервые за несколько лет анонсировано возвращение футбольного клуба «Ричмонд» вместе с женской командой во главе с легендарным Тедом Лассо и возвращение Алекса Хантера.

Компания Electronic Arts объявила о возобновлении партнерства с Warner Bros. Interactive Entertainment, благодаря чему в футбольном симуляторе EA FC27 появится женский футбольный клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо.