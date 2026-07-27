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"Цена надежды": первое сюжетное дополнение к S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в августе

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Украинская студия GSC Game World 20 августа выпустит DLC "Цена надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2. Дополнение продолжит историю Скифа и добавит новые территории.

"Цена надежды": первое сюжетное дополнение к S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в августе

Украинская студия GSC Game World 20 августа выпустит первое сюжетное дополнение к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля». DLC под названием «Цена надежды» одновременно станет доступным на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, сообщает УНН.

Дополнение продолжит историю главного героя Скифа и предложит новый сюжет, который будет разворачиваться параллельно основной кампании игры. В центре событий – новый этап противостояния между группировками «Долг» и «Воля», угрожающий балансу сил в Зоне.

По информации GSC Game World, игроки получат новые территории для исследования, персонажей, оружие и десятки часов дополнительного прохождения. Также отмечается, что решения, которые будут принимать пользователи, повлияют на развитие сюжета.

Одновременно с выходом DLC студия выпустит бесплатное обновление 2.0 для всех владельцев S.T.A.L.K.E.R. 2. Оно переведет игру на более новую версию движка Unreal Engine 5, а также добавит новый контент и технические улучшения.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля» состоялся 20 ноября 2025 года после нескольких переносов. Игра вызвала значительный ажиотаж среди пользователей, а отдельные украинские интернет-провайдеры тогда сообщали о временном снижении скорости сети из-за массовой загрузки проекта.

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Андрей Тимощенков

ОбществоТехнологии