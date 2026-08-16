Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями

Неделя с 17 по 23 августа пройдет в коридоре затмений. Как пояснила в комментарии УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко, этот период может стать судьбоносным, а разворачивающиеся события могут иметь отдаленные последствия.

"На этой неделе мы продолжаем находиться в коридоре затмений. 12 августа произошло солнечное затмение во Льве, а 28 августа нас ожидает лунное затмение. Именно поэтому период между ними я считаю одним из самых ответственных в августе.

Затмения способны запускать процессы, последствия которых мы видим далеко не сразу. Они касаются не только личной жизни, но и крупных политических, экономических и общественных событий. Поэтому сейчас особенно важно внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг нас", — пояснила астролог.

По словам Базиленко, этот период можно назвать своеобразным испытанием.

"Но бояться его не нужно. Напротив — стоит пройти его спокойно, достойно, без лишних нервов, резких движений и желания любой ценой контролировать обстоятельства.

Если важное решение можно отложить, лучше не торопиться. Но если события возникают независимо от вас и жизнь сама вынуждает сделать выбор, отнеситесь к нему очень серьезно. Такие ситуации могут даваться нелегко, но одновременно иметь большое значение для будущего", — объясняет астролог.

Основные принципы этого периода:

- не торопиться с судьбоносными решениями;

- внимательнее относиться к людям и событиям, которые приходят в вашу жизнь;

- не действовать под влиянием страха, гнева или сильного эмоционального импульса;

- если важное событие уже происходит — не игнорировать его, а попытаться понять, что именно оно должно изменить в вашей жизни.

20 августа — середина коридора затмений

Одним из важнейших моментов недели станет середина между двумя затмениями, которая приходится примерно на 20 августа.

"Это очень непредсказуемый период. События могут внезапно менять направление, а последствия наших действий — оказаться совсем не такими, как мы ожидали.

Особенно внимательными стоит быть вечером 20 августа. Дополнительное напряжение с участием Луны и Урана усиливает эмоциональность, желание резко что-то изменить, освободиться от ограничений или сделать неожиданный шаг", — прогнозирует Ксения Базиленко.

Поэтому главная рекомендация этого дня — не совершать необдуманных поступков на пике эмоций. Не провоцируйте конфликты, не пытайтесь силой ускорить события и оставляйте себе возможность изменить планы.

То, что покажется случайностью, впоследствии может оказаться очень важным.

"Иногда именно непредсказуемая ситуация в середине коридора затмений может изменить направление дальнейших событий", — говорит астролог.

Начало недели: внимательнее к своим действиям

В начале недели формируется напряженная квадратура Марса и Нептуна. Она может создавать путаницу, неправильную оценку ситуации и непредсказуемые последствия наших действий.

Стоит быть внимательнее к:

- продуктам, лекарствам и всему, что может быть связано с риском отравлений;

- воде и водной стихии;

- информации, которую сложно сразу проверить;

- решениям, принятым в состоянии усталости или растерянности.

На мировом уровне эта конфигурация может усиливать сложные процессы, связанные с водой, морем, инфраструктурой и военными событиями.

"В то же время неделю нельзя назвать исключительно негативной. Гармоничные взаимодействия Венеры, Юпитера и Сатурна создают поддержку, помогают находить конструктивные решения и дают возможности для реализации.

Поэтому даже в сложной ситуации на этой неделе может неожиданно появиться выход", — считает астролог.

Вторник: не позволяйте эмоциям управлять вами

Вторник, 18 августа, может оказаться одним из самых эмоционально сложных дней недели. Луна в Скорпионе будет поднимать глубокие переживания, накопившиеся обиды, страхи и внутреннее раздражение.

"То, что долго оставалось внутри, может неожиданно выйти наружу. Поэтому главный совет прост: не принимайте важных решений в состоянии гнева, обиды, ревности или сильного внутреннего напряжения", — советует Базиленко.

Иногда проблема этого дня будет заключаться не столько в самой ситуации, сколько в нашей реакции на нее.

21–22 августа: финансы и отношения проходят проверку

21–22 августа формируется интересная конфигурация с участием Венеры, Сатурна, Луны и Юпитера.

Оппозиция Венеры и Сатурна может поставить вопросы денег, ресурсов, расходов, ответственности и обязательств, говорит астролог. По ее словам, для кого-то это станет необходимостью пересмотреть бюджет или договоренности, а для кого-то — изменить отношение к собственным ресурсам.

"Но гармоничные аспекты внутри конфигурации оставляют возможность найти правильный выход. Поэтому ограничение может оказаться не тупиком, а началом необходимой перестройки", — считает Базиленко.

Основные темы этих дней:

- деньги и крупные расходы;

- финансовые договоренности;

- ответственность и обязательства;

- проверка личных отношений на прочность.

В любви Венера с Сатурном тоже могут поставить серьезные вопросы. Где-то возникнет дистанция, а где-то, наоборот, люди поймут, что готовы взять на себя большую ответственность за отношения.

22–23 августа: дни кармического выбора

Суббота и частично воскресенье могут стать одними из наиболее символически важных дней всей недели.

В сложную конфигурацию включаются Солнце, Меркурий, ось лунных узлов, Луна, Черная Луна и Хирон.

И здесь возникает очень интересная тема — встреча прошлого с будущим.

"Могут возвращаться люди, ситуации, разговоры, информация или вопросы, которые мы считали завершенными. Но возвращаются они не обязательно для того, чтобы остаться. Иногда прошлое напоминает о себе лишь для того, чтобы мы наконец сделали другой выбор", — считает астролог.

Сильные эмоции могут поднимать старые страхи, обиды, ревность или скрытые желания. Именно поэтому в эти дни особенно важно не перепутать сильную эмоцию с правильным решением.

Астролог советует обращать внимание на неожиданные знакомства, информацию и разговоры. То, что сначала будет казаться случайным, может иметь значительно большее влияние на будущее.

22–23 августа — это дни, когда прошлое может напомнить о себе, но именно наш выбор будет определять направление дальнейших событий.

Украина: неделя больших контрастов

Для Украины эта неделя может оказаться чрезвычайно контрастной. В гороскопе страны одновременно присутствуют как очень сильные позитивные возможности, так и серьезные напряженные показатели.

17–18 августа могут принести важные новости, заявления руководства, законодательные решения, переговоры или дипломатические шаги. Активизация Меркурия и Юпитера в гороскопе страны способна открыть новые возможности на государственном уровне.

"Ближе к 20 августа активизируется Венера Украины. Это может усилить темы финансов, материальной поддержки, дипломатии, международного партнерства и важных договоренностей", — говорит астролог. .

Но, по ее прогнозу, одновременно с позитивными показателями присутствуют и сложные конфигурации. Именно поэтому события могут быть очень разными: важные и позитивные новости способны буквально чередоваться со сложными и даже разрушительными ситуациями.

"Одно событие может открыть для страны новую возможность, а другое почти одновременно создать серьезное испытание", — говорит Базиленко.

Дни повышенной опасности для Украины:

18, 19, 20 и 21 августа.

В конце недели Украина приближается ко Дню независимости и новому солярному циклу страны. Это уже отдельная большая тема, которой будет посвящен самостоятельный прогноз.

Главный совет недели

Коридор затмений — это не наказание и не повод жить в ожидании плохого.

"Это особый период, когда многие события приобретают больший вес, а наши решения могут иметь долгосрочные последствия. Поэтому не нужно бояться этой недели. Ее нужно пройти спокойно, достойно и осознанно", — считает астролог.

Базиленко подчеркивает — не спешите. Не принимайте решения только потому, что вас переполняют эмоции. Не пытайтесь контролировать абсолютно все. Наблюдайте за людьми, информацией и ситуациями, которые приходят в вашу жизнь.

"А если жизнь сама ставит вас перед необходимостью сделать важный выбор — отнеситесь к нему серьезно. Возможно, именно сейчас происходит то, значение чего станет понятным лишь спустя некоторое время. Эта неделя может стать для многих своеобразным испытанием. Но именно такие периоды иногда открывают путь к величайшим изменениям в будущем", – резюмировала астролог.