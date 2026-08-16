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Московская область РФ под ударом: атакован склад Wildberries — СМИ

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Беспилотники атаковали крупнейший логистический склад Wildberries в Коледино. Власти РФ заявили о сбитии почти 90 дронов на подлёте к Москве.

Московская область РФ под ударом: атакован склад Wildberries — СМИ

В Московской области рф под удар попал склад Wildberries. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По данным OSINT-сообществ, речь идет о поселке Коледино, где расположен крупнейший логистический склад компании.

Тем временем местные власти заявили почти о 90 якобы сбитых беспилотниках на подлете к Москве.

Напомним

Удары ВСУ по складам Wildberries нанесли ущерб на 480 млрд рублей, что превышает годовой бюджет Иркутской области. Маркетплейс потерял треть складских мощностей, а правительство рф не планирует прямых выплат продавцам.

Киберспециалисты "положили" Wildberries - ГУР сообщает о масштабных сбоях15.08.26, 13:18 • 3580 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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