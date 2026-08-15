Киберспециалисты «положили» Wildberries — ГУР сообщает о масштабных сбоях
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР совместно с Cyber Corps «положили» цифровую инфраструктуру Wildberries, нарушив работу клиентского сервиса и платёжной системы. Инцидент произошёл 10–11 августа в рамках операции в российском киберпространстве.
Киберспециалисты «уложили» цифровую инфраструктуру компании «Wildberries», в результате чего была нарушена работа основного дистанционного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура, создана дополнительная нагрузка на контакт-центры. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ в субботу, передает УНН.
10–11 августа 2026 года в рамках операции в российском киберпространстве специалисты сообщества Cyber Corps атаковали цифровую инфраструктуру компании «Wildberries», которая играет важную роль в логистике агрессора и финансировании геноцидной войны против украинского народа
Детали
Как подчеркнули в ГУР, несмотря на серьезный уровень защиты объекта, атака привела к масштабным сбоям — нарушена работа основного дистанционного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура, создана дополнительная нагрузка на контакт-центры.
Зафиксированы массовые жалобы, в частности из-за невозможности осуществить финансовые расчеты.
Напомним
Ущерб от атак ВСУ на склады Wildberries, среди которых более десятка мега-хабов сгорели практически дотла, продолжает увеличиваться.