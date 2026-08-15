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Кіберфахівці "поклали" Wildberries - ГУР повідомляє про масштабні збої

Київ • УНН

 • 1688 перегляди

Кіберфахівці ГУР спільно з Cyber Corps "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries, порушивши роботу клієнтського сервісу та платіжної системи. Інцидент стався 10-11 серпня в межах операції в російському кіберпросторі.

Кіберфахівці "поклали" Wildberries - ГУР повідомляє про масштабні збої

Кіберфахівці "поклали" цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries", внаслідок чого порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри. Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ у суботу, передає УНН

10-11 серпня 2026 року в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries", яка відіграє важливу роль у логістиці агресора та фінансуванні геноцидної війни проти українського народу

- йдеться у повідомленні ГУР. 

Деталі 

Як наголосили у ГУР, попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв - порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.

Нагадаємо 

Збиток від атак ЗСУ на склади Wildberries, серед яких понад десяток мега-хабів згоріли практично вщент, продовжує збільшуватися. 

Павло Башинський

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