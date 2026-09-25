Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують
Київ • УНН
Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови ДПС і тимчасово доручив йому керувати службою. Його завдання — стабільна робота та надходження до бюджету.
Юрія Конюшенка призначили першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС. Про це повідомив прем'єр Сергій Крецький, передає УНН.
Сьогодні Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС
За словами прем'єра, перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками.
Леся Карнаух більше не виконує обов'язки голови ДПС - уряд припинив повноваження14.09.26, 21:36 • 3149 переглядiв