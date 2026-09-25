Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Киев • УНН
Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем главы ГНС и временно поручило ему руководить службой. Его задача — стабильная работа и поступления в бюджет.
Юрия Конюшенко назначили первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложили на него исполнение обязанностей руководителя ГНС. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Сегодня правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложило на него исполнение обязанностей руководителя ГНС
По словам премьер-министра, перед новым и. о. руководителя стоят конкретные задачи: обеспечение слаженной бесперебойной работы ГНС, выполнение планов поступлений в государственный бюджет, совершенствование и упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с плательщиками.
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