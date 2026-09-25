Украина нанесла удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске, Заводу "Искра" и российским радиолокационным станциям - Зеленский

В ночь на 25 сентября украинские дальнобойные санкции достигли сразу двух российских нефтеперерабатывающих заводов, предприятия оборонно-промышленного комплекса и двух радиолокационных станций. О результатах ударов сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

По данным, появившимся после украинской атаки, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области получил повреждения и временно прекратил работу. В Перми под удар попал "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — один из крупнейших НПЗ России, который перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год.

В Ульяновске удару подвергся завод "Искра". По данным OSINT-аналитиков, предприятие входит в структуру концерна "Алмаз-Антей" и производит электронные компоненты, которые использует российский военно-промышленный комплекс.

Напомним

Украина системно наносит дальнобойные удары по российской нефтепереработке, логистике и военной инфраструктуре. Одними из средств, которые Силы обороны используют для таких операций, являются ударные дроны FP-1 и FP-2 украинской компании Fire Point.

Только за последние три месяца, по данным Fire Point, оружием их производства Силы обороны поразили более 100 российских объектов в оккупированном Крыму. Около 50% поражений пришлось на инфраструктуру, от которой зависят российские войска, еще 20% — на логистическую и транспортную инфраструктуру. Остальные 30% — военная инфраструктура и дорогостоящая техника, в частности системы ПВО, авиация, штабы и пункты дислокации.