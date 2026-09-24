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Британия сохранит санкции против Усманова и Фридмана вопреки решению ЕС — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Энди Бернэм заверил Зеленского, что Британия не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана. Он призвал союзников сохранить давление на Россию.

Британия сохранит санкции против Усманова и Фридмана вопреки решению ЕС — Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что он не согласен с решением Европейского союза отменить санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что британский премьер также сказал Зеленскому, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана, и что союзники Украины должны продолжать сохранять свои санкции, чтобы оказывать давление на россию, чтобы она прекратила войну.

Эта критика знаменует собой редкий разрыв между Великобританией и ЕС в вопросе санкций против россии, которые в значительной степени согласовывались с момента начала москвой полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году

- говорится в статье.

Издание указывает, что усманов и фридман имели интересы в Великобритании. Усманов наиболее известен на международном уровне благодаря своим инвестициям в лондонский футбольный клуб "Арсенал". Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после того, как против него были введены санкции.

Напомним

Дипломаты ЕС согласовали исключение двух российских миллиардеров из санкционного списка. Ограничения против около 3000 лиц и компаний продлят на три года.

"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова23.09.26, 12:25 • 36865 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Bloomberg L.P.
Европейский Союз
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