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Нефть марки Brent
Старлинк

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

Киев • УНН

 • 5806 просмотра

Brent поднялась до 105,11 доллара, WTI — до 93,64 доллара за баррель. Фьючерсы на дизельное топливо в Европе достигли исторического максимума.

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

Цены на нефть выросли примерно на 2% в четверг, 24 сентября. Это произошло на фоне того, что дипломатические переговоры между США и Ираном не продемонстрировали значительного прогресса, тогда как инвесторы сосредоточились на неопределенности в отношении потенциального запрета США на экспорт дизельного топлива. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,03 доллара, или на 2%, до 105,11 доллара за баррель в 13:20 по Гринвичу (16:20 по киевскому времени), тогда как фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 1,48 доллара, или на 1,6%, до 93,64 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent ранее в тот же день выросла до 106,50 доллара после сообщений о том, что Иран дал США одну неделю на выполнение своих публично заявленных требований, таких как снятие военно-морской блокады США.

Иран и США остаются на разных позициях относительно того, как прекратить свой конфликт, однако дипломатия должна продолжаться, сообщил в среду высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters после того, как президент Ирана заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Тегеран никогда не поддастся давлению США.

Чиновник заявил, что Тегеран рассматривает ответ Вашингтона на свои мирные предложения, приоритетом которых являются снятие военно-морской блокады США с иранских портов и восстановление работы Ормузского пролива.

Фьючерсы на дизельное топливо в Европе на максимуме

Европейские фьючерсы на дизельное топливо в четверг достигли исторических максимумов на фоне неопределенности в отношении потенциального запрета США на экспорт дизельного топлива. В среду чиновник Белого дома опроверг сообщения о том, что США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

Представитель Европейской комиссии заявил в четверг, что ЕС обеспокоен сообщениями о планах США, поскольку такой шаг несет риск негативно повлиять на обе стороны.

Аналитики и наблюдатели за рынком предупреждают, что запрет на экспорт дизельного топлива со стороны США мало что сделает для снижения высоких цен на энергоносители и может усугубить ситуацию с поставками в мире и еще больше нарушить работу экономики.

Что говорят эксперты

Физический рынок нефти далек от полной нормализации ситуации, заявила Приянка Сачдева, руководитель отдела анализа рынка Phillip Nova.

"Brent сохраняет значительную геополитическую и морскую премию на фоне того, что международная нефть более непосредственно подвержена влиянию перебоев на Ближнем Востоке и в районе Ормузского пролива, тогда как WTI больше выигрывает от относительно изолированных поставок из США", — добавила Сачдева.

По данным Управления энергетической информации, запасы дистиллятов в США, включая дизельное топливо и мазут, на прошлой неделе сократились на 428 000 баррелей, до 107,4 млн баррелей.

Тем временем запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 миллиона баррелей и достигли 426,4 миллиона баррелей, хотя аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения на 641 000 баррелей.

Юлия Шрамко

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