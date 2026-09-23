Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестром

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Арнольд Шварценеггер вновь посетил баварский Октоберфест и даже выступил в роли дирижёра праздника. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

79-летняя звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии вечером 22 сентября посетил крупнейший в мире пивной фестиваль в Баварии вместе с сыном Кристофером и своей спутницей Хизер Миллиган.

Как и в прошлом году, уроженец Австрии вновь выступил в роли дирижёра в шатре Marstall, использовав для этого две барабанные палочки.

Знаменитый "Терминатор" уже несколько раз посещал Октоберфест, он часто приезжает в родную Австрию и Баварию. В 2024 году его задержали на несколько часов таможенные службы аэропорта Мюнхена после прибытия в Германию с дорогими часами. Как позже выяснилось, они предназначались для аукциона в рамках благотворительного мероприятия.

В этом году главный баварский праздник стартовал 20 сентября и завершится 5 октября. Крупнейший в мире фестиваль пива собирает до 6 млн посетителей.

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