Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестром
Киев • УНН
22 сентября Арнольд Шварценеггер побывал на Октоберфесте с сыном и спутницей. В шатре Marstall он дирижировал оркестром.
Арнольд Шварценеггер вновь посетил баварский Октоберфест и даже выступил в роли дирижёра праздника. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
79-летняя звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии вечером 22 сентября посетил крупнейший в мире пивной фестиваль в Баварии вместе с сыном Кристофером и своей спутницей Хизер Миллиган.
Как и в прошлом году, уроженец Австрии вновь выступил в роли дирижёра в шатре Marstall, использовав для этого две барабанные палочки.
Знаменитый "Терминатор" уже несколько раз посещал Октоберфест, он часто приезжает в родную Австрию и Баварию. В 2024 году его задержали на несколько часов таможенные службы аэропорта Мюнхена после прибытия в Германию с дорогими часами. Как позже выяснилось, они предназначались для аукциона в рамках благотворительного мероприятия.
В этом году главный баварский праздник стартовал 20 сентября и завершится 5 октября. Крупнейший в мире фестиваль пива собирает до 6 млн посетителей.
Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещение18.09.26, 10:12 • 27668 просмотров