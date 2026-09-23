россия утром атаковала две АЗС в Киеве, в области затронуты четыре района

Как выглядит поврежденная ударом рф автозаправка в Киеве. Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

россия с утра 23 сентября атаковала две АЗС в Киеве, в Киевской области накануне и ночью под ударом врага оказались четыре района, задело в том числе склады, есть пострадавшие. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Киев

В столице из-за утренней атаки рф известно об одном пострадавшем. Повреждены АЗС в двух районах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

Сначала Кличко сообщил, что попадание вражеского БпЛА в АЗС зафиксировано в Голосеевском районе.

Позже, по его словам, задело и другую автозаправку.

"В Дарницком районе в результате атаки врага предварительно произошло возгорание на крыше одной из АЗС", - написал Кличко.

До этого Кличко указывал, что "в Дарницком районе попадание в объект транспортной инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавший".

Впоследствии он уточнил, что "трое пострадавших сейчас в столице. Всех медики госпитализировали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии".

В Нафтогазе сообщили, что удар пришелся по АЗС Укрнафты - шестой за последние недели.

"Сегодня утром - очередной удар по автозаправочному комплексу Укрнафты. Уже шестой за последние недели. Персонал находился в укрытии в соответствии с протоколами безопасности. К счастью, никто не пострадал. Оцениваем повреждения и определяем дальнейшие действия", - написал в соцсетях и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Киевская область

В Киевской области за сутки 22 сентября и в ночь на 23 сентября известно о трех пострадавших из-за вражеских ударов, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

Киевщина пережила очередную вражескую атаку. За сутки и ночь последствия зафиксировали в четырех районах области. К сожалению, травмированы три человека - написал Ткаченко.

По его словам:

в Бучанском районе пострадал 76-летний мужчина. У него осколочные ранения, ссадины лица, он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин — получили ранения. Один из них имеет открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки. Другой — рваную рану лобной области головы. Оба госпитализированы в местную больницу. В Бучанском районе повреждены 14 объектов. Среди них — шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещения, территория коммунального предприятия, административное здание, объект инфраструктуры и два легковых автомобиля;

в Обуховском районе повреждены два частных домовладения. В Фастовском районе — производственное помещение;

в Вышгородском районе — объект инфраструктуры.

"Всего в Киевской области повреждены 18 объектов", - отметил Ткаченко.

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