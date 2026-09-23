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росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони

Київ • УНН

 • 9966 перегляди

У Києві пошкоджено дві АЗС, постраждали 3 людей. На Київщині пошкоджено 18 об’єктів і травмовано трьох людей.

росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
Який вигляд має пошкоджена ударом рф автозаправка у Києві. Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

росія з ранку 23 вересня атакувала дві АЗС у Києві, у Київській області напередодні і вночі під ударом ворога опинилися чотири райони, зачепило у тому числі склади, є постраждалі. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.

Київ

У столиці через ранкову атаку рф відомо про одного постраждалого. Пошкоджено АЗС у двох районах, повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

Спочатку Кличко повідомив, що влучання ворожого БпЛА в АЗС зафіксовано у Голосіївському районі.

Пізніше, з його слів, зачепило й іншу автозаправку.

"У Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, попередньо, загоряння на даху однієї з АЗС", - написав Кличко.

Перед цим Кличко вказував, що "у Дарницькому районі влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є постраждалий".

Згодом він уточнив, що "троє постраждалих наразі в столиці. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані".

У Нафтогазі повідомили, що удар прийшовся по АЗС Укрнафти - шостий за останні тижні.

"Сьогодні вранці - черговий удар по автозаправному комплексу Укрнафти. Вже шостий за останні тижні. Персонал перебував в укритті згідно з протоколами безпеки. На щастя, ніхто не постраждав. Оцінюємо пошкодження та визначаємо подальші дії", - написав у соцмережах в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Київська область

У Київській області за добу 22 вересня і у ніч на 23 вересня відомо про трьох постраждалих через ворожі удари, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах.

Київщина пережила чергову ворожу атаку. За добу та ніч наслідки зафіксували у чотирьох районах області. На жаль, травмовано троє людей

- написав Ткаченко.

З його слів:

  • у Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, садна обличчя, він перебуває у стані емоційного шоку та стресу. Ще двоє чоловіків — отримали поранення. Один із них має відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Інший — рвану рану лобної ділянки голови. Обох госпіталізували до місцевої лікарні. У Бучанському районі пошкоджено 14 об’єктів. Серед них — шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства, адміністративна будівля, обʼєкт інфраструктури та два легкові автомобілі;
    • в Обухівському районі пошкоджено два приватні домоволодіння.У Фастівському районі — виробниче приміщення;
      • у Вишгородському районі — обʼєкт інфраструктури.

        "Загалом на Київщині пошкоджено 18 об’єктів", - зазначив Ткаченко.

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