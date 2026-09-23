Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції

23 вересня 2026 року о 03:05 за київським часом в Україні настало осіннє рівнодення. Із цього моменту у Північній півкулі починається астрономічна осінь. День і ніч у цей період майже зрівнюються за тривалістю, після чого ночі поступово стають довшими за дні. Що відбувається під час рівнодення, чому воно визначає початок нового сезону та які народні прикмети й традиції з ним пов’язують, розповідає УНН.

Що означає осіннє рівнодення

Рівнодення — це момент, коли центр Сонця у своєму видимому річному русі перетинає небесний екватор. Його можна уявити як продовження земного екватора на небесну сферу. У вересні Сонце перетинає цю умовну лінію з півночі на південь, а під час весняного рівнодення — у зворотному напрямку.

Хоча ми звикли говорити про "день рівнодення", з точки зору астрономії це конкретна мить. Вона настає одночасно для всієї планети, проте місцевий час ( а іноді — й календарна дата) відрізняється залежно від часового поясу. Назва самого явища підказує, що день і ніч мають тривати порівну — по 12 годин. Насправді світловий день на дату рівнодення трохи довший. Причин дві: земна атмосфера заломлює сонячне світло, а час сходу й заходу визначають за верхнім краєм сонячного диска, а не за його центром.

Завдяки заломленню світла ми починаємо бачити Сонце, коли воно геометрично ще перебуває під горизонтом, і продовжуємо бачити його деякий час після фактичного заходу. Тому майже однакова тривалість дня і ночі та астрономічне рівнодення — близькі, але не цілком тотожні явища.

Чому починається астрономічна осінь

Календарна осінь щороку починається 1 вересня. Астрономічна залежить від положення Землі відносно Сонця, тому її початок не закріплений за однією незмінною датою. Пори року змінюються через нахил земної осі та рух планети навколо Сонця. Упродовж року Північна й Південна півкулі отримують різну кількість сонячного світла. Коли одна з них більше нахилена до світила, там дні довші, а Сонце піднімається вище над горизонтом. В іншій півкулі в цей час триває холодна частина року.

Вересневе рівнодення — початок астрономічної осені у Північній півкулі, де розташована Україна. У Південній півкулі цього самого моменту починається астрономічна весна.

Що відбуватиметься в Україні після осіннього рівнодення

В Україні після рівнодення світловий день продовжуватиме скорочуватися. Цей процес почався ще після літнього сонцестояння й триватиме до зимового. У 2026 році зимове сонцестояння припадає на 21 грудня — тоді астрономічна осінь поступиться зимі, а тривалість світлового дня почне поступово збільшуватися.

Прикмети на День осіннього рівнодення

Наші пращури у цей час спостерігали за погодою, поведінкою птахів і змінами в природі, намагаючись зрозуміти, якою буде зима. Для господарства це також мало практичне значення: потрібно було завершити сезонні роботи, зберегти врожай і підготуватися до холодів.

З того часу до нас дійшли кілька десятків прикмет, які приурочені до Дня осіннього рівнодення. Так, рясний урожай горобини віщував дощову осінь та холодну зиму. Якщо ягід на гілках було мало, то жовтень та листопад очікували теплими й сонячними. Мав значення й колір ягід. Яскраво-помаранчевий та червоний віщували холодну зиму. А кетяги блідого кольору обіцяли малосніжні й помірні грудень, січень та лютий.

Відліт журавлів цього дня попереджав про сніжну, сувору зиму.

Крім того, наші предки вірили: яка погода в день осіннього рівнодення, такою буде й осінь. Теплий і ясний день вважали передвісником погожої осені. А дощовий й з поривами вітру обіцяв негоду до самої зими.

Обряди на осіннє рівнодення: як провести цей день

Осінній період у народній культурі пов’язаний зі збиранням урожаю, завершенням польових робіт і підготовкою оселі до зими. В описах звичаїв, які пов’язують із рівноденням, згадують випікання пирогів із ягодами чи капустою, родинні частування та прикрашання дому горобиною. Їй приписували здатність захищати оселю, а частування пов’язували з побажаннями добробуту.

Водночас не всі осінні обряди були приурочені саме до астрономічного рівнодення. Чимало традицій залежали від завершення жнив, інших господарських робіт або місцевого святкового календаря.

Сьогодні рівнодення можна зробити приводом для спокійного вечора з близькими. До прикладу, приготувати вечерю із сезонних овочів, спекти яблучний пиріг, упорядкувати оселю чи вийти на прогулянку, щоб помітити перші осінні зміни.

Це також добра нагода переглянути плани на найближчі місяці та завершити справи, які відкладалися влітку.

Нагадаємо

Раніше ми вже пояснювали читачам, коли настане весняне рівнодення та які прикмети, вірування та звичаї пов'язані з цим днем.