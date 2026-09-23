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Стало відомо, від чого померла Хайден Панеттьєрі

Київ • УНН

 • 3242 перегляди

Коронер назвав смертельною токсичну дію фентанілу та інших препаратів. Смерть 36-річної акторки визнали нещасним випадком.

Стало відомо, від чого померла Хайден Панеттьєрі

Американська акторка Хайден Панеттьєрі померла внаслідок токсичного впливу одразу кількох препаратів, серед яких фентаніл. Її загибель визнали нещасним випадком, повідомляє E! News із посиланням на офіс коронера округу Грінвілл, пише УНН.

Деталі

Судово-медичні експерти встановили, що причиною стали токсичні ефекти фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Під час розтину не виявили травм, які могли спричинити загибель акторки.

Чи причетний ексбойфренд до смерті Хайден Панеттьєрі - стали відомі нові подробиці04.09.26, 17:25 • 6333 перегляди

36-річну Панеттьєрі знайшли непритомною 16 серпня у будинку в Південній Кароліні. Медики встановили, що в неї зупинилося серце, та намагалися її реанімувати, однак врятувати акторку не вдалося.

Панеттьєрі раніше розповідала про залежність

Акторка відкрито говорила про проблеми з опіоїдами та алкоголем. У своїх мемуарах 2026 року вона згадувала, що лікар попереджав її про смертельні наслідки, якщо вона не припинить вживати алкоголь.

Панеттьєрі була відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл". У 2014 році вона народила доньку Кайю від українського боксера Володимира Кличка.

Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі21.09.26, 00:05 • 42146 переглядiв

Степан Гафтко

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