Стало відомо, від чого померла Хайден Панеттьєрі
Київ • УНН
Коронер назвав смертельною токсичну дію фентанілу та інших препаратів. Смерть 36-річної акторки визнали нещасним випадком.
Американська акторка Хайден Панеттьєрі померла внаслідок токсичного впливу одразу кількох препаратів, серед яких фентаніл. Її загибель визнали нещасним випадком, повідомляє E! News із посиланням на офіс коронера округу Грінвілл, пише УНН.
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Судово-медичні експерти встановили, що причиною стали токсичні ефекти фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Під час розтину не виявили травм, які могли спричинити загибель акторки.
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36-річну Панеттьєрі знайшли непритомною 16 серпня у будинку в Південній Кароліні. Медики встановили, що в неї зупинилося серце, та намагалися її реанімувати, однак врятувати акторку не вдалося.
Панеттьєрі раніше розповідала про залежність
Акторка відкрито говорила про проблеми з опіоїдами та алкоголем. У своїх мемуарах 2026 року вона згадувала, що лікар попереджав її про смертельні наслідки, якщо вона не припинить вживати алкоголь.
Панеттьєрі була відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл". У 2014 році вона народила доньку Кайю від українського боксера Володимира Кличка.
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