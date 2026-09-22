Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану

Компанія-виробник снікерсів Converse видалила рекламу, яку критикували за те, що вона викликає асоціації з расистськими образами. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

На зображенні, опублікованому в Instagram, була зображена співачка K-pop Karina в довгій білій спідниці, яка тримала пару класичних високих кросівок Chuck 70 X. Онлайн-критики заявили, що трикутна спідниця нагадує капюшон Ку-клукс-клану, а те, як співачка зображена з парою кросівок, також викликає образ жертви лінчування.

Converse, яка належить Nike, вибачилася за рекламу та видалила її з інтернету.

"Нам дуже шкода", – йдеться у заяві компанії для CBS News.

"Ми розуміємо, чому це зображення глибоко засмучує, і визнаємо, що ми помилилися. Ми видалили його з наших каналів і працюємо над тим, щоб видалити його звідусіль, де воно з'являлося. Цього не мало статися, і ми зробимо краще", - сказано у заяві.

Лі Меррітт, адвокат з питань громадянських прав з Техасу в США, написав в Instagram, що вибачення Converse "не скасовують того, що на кожному етапі пройшло повз юридичний, маркетинговий та управлінський відділи".

Компанія Converse, заснована в Молдені у Массачусетсі в США у 1908 році, вперше випустила свої баскетбольні кросівки Chuck Taylor All Star у 1917 році.

Що кажуть експерти

Маркетингові експерти та захисники соціальної справедливості розкритикували рекламу як культурно нечутливу, а деякі критики припускають, що ролик міг бути навмисно створений, щоб привернути увагу, викликавши обурення.

"Це стратегія в економіці уваги. У нас складається враження, що ці зображення проходять через багато різних шляхів, перш ніж потрапити до публіки, тому важко уявити, що ніхто не помітив те, що здається таким очевидним", – сказала CBS News Надін Сміт, генеральний директор організації Color of Change, що займається расовою справедливістю.

Маркус Коллінз, експерт з маркетингу та культури Мічиганської школи бізнесу Росса, сказав, що хоча він не вважає, що маркетингова команда Converse мала на меті образити когось, намір має менше значення, ніж сприйняття зображення громадськістю.

"Реакція Converse не відповідала рівню страждань, з якими люди відреагували на рекламу", – сказав він CBS News. Тепер компанія має завдання відновити довіру споживачів, додав він.

Не лише один бренд

Converse – не єдиний бренд, який нещодавно зіткнувся з негативною реакцією споживачів через рекламу, звинувачену в расизмі. У серпні дисконтний ритейлер Target припинив продаж дитячого костюма на Гелловін, який, за словами деяких критиків, викликав асоціації з расистськими карикатурами на менестрелів, повідомляє Associated Press.

Target визнав, що костюм був недоречним. "Цей костюм образливий і ніколи не мав бути частиною нашого асортименту. Він більше не продається", – йдеться у заяві Target минулого місяця.