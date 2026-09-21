Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання

Український паливний ринок увійшов в осінь із різким зростанням цін. Станом на 18 вересня середня вартість бензину А-95 сягнула 93,33 грн за літр, дизельного пального – 98, 55 грн за літр. В окремих мережах дизель уже перетнув психологічну позначку 100 грн. Додатковим фактором ризику може стати ажіотажний попит, якщо водії та бізнес одночасно почнуть формувати запаси на тлі побоювань нових російських ударів по паливній інфраструктурі.

Що відбувається на вітчизняному паливному ринку та до яких цін готуватися водіям у найближчий місяць УНН запитав у експерта паливного ринку Леоніда Косянчука.

Експерт у галузі енергетики визнає: приводів для оптимістичних прогнозів стосовно ситуації на українському ринку пального наразі немає й труднощі справді існують. Пов'язані вони з тим, що майже 90% нафтопродуктів наша країна наразі отримує з Європи.

"Там (на європейському ринку, — ред.) ситуація дуже складна. Особливо, враховуючи, що Saudi Aramco — це така державна нафтова компанія — заявила, що на постачання на європейський ринок на жовтень вони або призупиняють, або обмежать", — уточнив деталі експерт.

На думку Косянчука, альтернативою Saudi Aramco може виступити ORLEN Lietuva. Вона управляє єдиним нафтопереробним заводом у країнах Балтії, Мажейкяйським НПЗ, нафтопроводами та терміналом у Бутінге. Компанія — один із основних постачальників бензину й дизельного пального в Литві, Латвії та Естонії. Завдяки її потужностям можна буде закрити певні дефіцити й уникнути поглиблення кризи.

Дизель дорожчає швидше за бензин: з чим це пов'язано

Найнапруженіша ситуація зараз склалася саме з дизельним пальним. У середині вересня його європейські котирування піднялися до рекордних $1644 за тонну. Лише за п'ять днів приріст становив близько $172 за тонну, або приблизно 7,7 грн у перерахунку на літр. Пізніше ціна відкотилася до $1553 за тонну, однак цей рівень усе одно залишається високим.

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук в ексклюзивному коментарі УНН звернув увагу саме на цей незвичний розрив між бензином і дизелем.

"Уперше за мою таку довголітню працю на цьому ринку ми бачимо, що дизельне пальне майже на 10 гривень дорожче за бензин", — зазначив він.

Фактичні ціни на українських АЗС це підтверджують: 21 вересня різниця між середньою ціною А-95 і дизпального становить понад 5 грн за літр. Ба, більше: минулого тижня частина великих мереж тримала дизель на рівні 99,8-99,9 грн, а одна з мереж уже виставила 100 грн за літр.

Леонід Косянчук пояснює, що причина такої динаміки зовсім не у дефіциті пального безпосередньо на українських заправках.

"Україна значною мірою залежить від імпорту готових нафтопродуктів, тому внутрішня ціна реагує на європейські котирування, доступність ресурсу, вартість логістики та ризики для маршрутів постачання", – розтлумачив експерт.

Чому ціни можуть зростати навіть після зниження котирувань

Щоб відповісти на це запитання, яке ставить у глухий кут багатьох українців, що намагаються розібратися в темі, варто зазначити: роздріб реагує на зовнішній ринок із запізненням. Пальне, яке сьогодні продають водіям на АЗС, могли закупити тоді, коли європейські котирування перебували на піку. Тому навіть після їхнього зниження оператори ще певний час отримують дорожчі партії та переносять цю собівартість у ціну на стелах. Таку ситуацію український ринок спостерігав у другій половині вересня: зовнішні котирування вже відійшли від максимумів, але українські резервуари продовжував заповнювати дорожчий ресурс.

Саме тому швидкого повернення до літніх цін очікувати не варто, хоча станом на 21 вересня на гуртовому ринку вже є ознаки певного "охолодження". Зараз попит залишається слабким, а частина трейдерів продає ресурс дешевше розрахункової вартості його заміщення. Проте нові партії дизпального за поточних європейських цін усе ще коштують дорого.

Коментуючи ситуацію, Леонід Косянчук наголошує, що питання наявності ресурсу і питання його вартості зараз потрібно розділяти.

"Сказати, що не буде дизельного пального або бензину, сьогодні немає підстав. Проте є проблема з ціноутворенням. Основна проблема не в тому, чи буде пальне. Основна проблема — за якою ціною воно буде запропоноване", — пояснив експерт.

Він особливо закцентував на тому, що до зовнішньої ціни на паливо наразі додаються витрати на логістику, страхові та безпекові ризики. Через проблеми на окремих маршрутах трейдери змушені змінювати напрямки постачання. Наприклад, використання альтернативного маршруту через Молдову може додавати до вартості ресурсу близько $25-30 за тонну. Додаткові витрати виникають і через затримки на кордонах або необхідність перевантаження пального.

Чи може ажіотажний попит ще більше підняти ціни

Кількома днями раніше суспільство гостро зреагувало на заклик директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна створювати запаси пального. Одна із причин — імовірний дефіцит на тлі ситуації на світовому нафтовому ринку та посилення ударів зс рф по АЗС. Однак пізніше фахівець уточнив: йдеться насамперед про можливі локальні перебої через російські удари по паливній інфраструктурі. За його оцінкою, тотального дефіциту на кшталт весни 2022 року зараз не очікуємо. Однак якщо велика кількість споживачів одночасно поїде на АЗС і почне заправляти повні баки та додаткові місткості, це здатне тимчасово змінити баланс. Запаси на окремих станціях вичерпуватимуться швидше, операторам доведеться терміново перекидати ресурс між регіонами або закуповувати додаткові партії. За несприятливої ситуації із зовнішніми котируваннями та логістикою це може прискорити підвищення роздрібних цін.

Причому саме запобігання такому сценарію Куюн називає одним із сенсів створення запасів: резерв має допомогти пережити можливий короткочасний збій у постачанні без одночасного напливу споживачів на АЗС. Він наголошує, що зараз пального на ринку достатньо, однак не виключає локальних перебоїв.

Однак тут із ним категорично не погоджується експерт Леонід Косянчук. Він пояснює, що навіть у часи до повномасштабного вторгнення росії в Україну пропозиція палива на вітчизняному ринку для водіїв значно перевищувала попит. На відміну від Фінляндії, де АЗС розміщені на досить значних відстанях одна від одної й кількість паливних операторів обмежена, у нас в країні пропонували й пропонують свої послуги десятки мереж із розгалуженою системою АЗС як у містах, так і поза ними.

Тому головний ризик на найближчий час для водіїв вантажівок і легковиків криється не у фізичному дефіциті бензину чи ДП через те, що противник знищить ще кілька десятків заправних станцій. Труднощі можуть виникнути в інших площинах.

Перша із них — підвищення ціни на паливо для роздрібного споживача через те, що у неї закладуть вартість зберігання палива у сховищах, що розташовані поза межами України. На тлі активізації атак рф на інфраструктуру, оператори все більше схиляються до зберігання значних запасів бензину та дизеля у сховищах на території прикордонних з Україною держав. Кілька місяців оренди такого хабу не зможуть не відбитися на кінцевій вартості палива на автозаправках.

По-друге, за словами Леоніда Косянчука, труднощі можуть виникнути із вчасним доставленням бензину та ДП до України. Мобілізація до війська створила дефіцит кадрів і у сфері драйверів. Наразі досить складно знайти чоловіка з водійським посвідченням відповідної категорії та практичним досвідом, якому можна було б довірити кермування бензовозом. А залучати до цієї роботи чоловіків, віком 60+ може бути небезпечно для них самих. Адже багато людей у цьому віці вже мають хронічні недуги та можуть фізично не витримати дні очікування у кабіні бензовоза на прикордонні й далеку дорогу з вантажем підвищеного ризику. Тому, якщо провідним гравцям на ринку палива найближчим часом не вдасться розв'язати "кадрове питання", українці невдовзі можуть зіткнутися з дефіцитом горючого через затримки у постачаннях.

Чого чекати від цін на пальне восени

Як пояснив в ексклюзивному коментарі УНН Леонід Косянчук, базовий сценарій на найближчі тижні — збереження високих і дуже мінливих цін. Найбільший ризик подальшого зростання залишається у дизельного пального. Якщо європейські котирування знову підуть угору, позначка 100 грн за літр може з'явитися вже не на окремих, а на значно більшій кількості АЗС. Потенціал для подальшого здорожчання дизеля в роздробі учасники ринку фіксували й після відкату європейських цін від пікових значень. Якщо ж "відкат" на зовнішньому ринку продовжиться, а маршрути постачання працюватимуть стабільно, зростання в Україні може сповільнитися або зупинитися після того, як мережі реалізують дорожчі запаси. Однак миттєвого здешевлення чекати не варто: роздрібна ціна реагує на зміни собівартості із часовим лагом.

Для бензину ситуація дещо спокійніша, хоча і тут простору для різкого зниження поки небагато. Дизель залишається вразливішим через дорожчий європейський ресурс та більшу чутливість до перебоїв у постачанні.

Водночас за словами експерта, паливному бізнесу та звичайним водіям не варто дуже сподіватися на допомогу держави, яка, швидше за все, ніяк не втручатиметься в політику ціноутворення. На відміну від європейських країн, які перед загрозою енергетичної кризи зменшують податкове навантаження на паливо.

Нагадаємо

17 вересня "Укрнафта" та SOCAR двічі підвищили ціни на пальне.